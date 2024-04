La negociación entre la directiva del Barcelona y Xavi Hernández no habría sido en los buenos términos que quisieron aparentar.

Este jueves 25 de abril el Fútbol Club Barcelona convocó una conferencia de prensa para anunciar la continuidad de Xavi Hernández al frente de plantel principal. Joan Laporta, presidente de la institución blaugrana, tomó la palabra, dijo que era una buena noticia para el club, así como para el equipo, y hasta se emocionó en su discurso.

Lo mismo Xavi, quien resaltó que notaba que la directiva mantiene la confianza sobre él y que el papel de sus dirigidos y de la afición fueron centrales para cambiar su postura en función de extender su proceso hasta, por lo menos, la fecha de finalización de su contrato que está establecida para el 30 de junio del 2025.

Sin embargo, el acuerdo no se habría originado en tan buenos términos como intentaron evidenciar en el contacto con la prensa en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Por lo menos así lo reporta la radio catalana RAC 1, medio de comunicación que brindó detalles sobre el motivo puntual en el que se desarrolló la reunión que tuvo lugar en la casa de Joan Laporta.

Resulta que Xavi Hernández exigió cobrar el año que le resta a su contrato independientemente de su permanencia. Ahí fue cuando el presidente del Barcelona se inclinó por darle la oportunidad para que continúe, dado que la economía del Culé no está para asumir el gasto de dos entrenadores a la vez (es decir, el de Xavi y el de un nuevo estratega).

Deco, Joan Laporta y Xavi Hernández tras la conferencia de prensa de este jueves 25 de abril.

Xavi Hernández desmintió que haya exigido cobrar el año de contrato restante

Más allá de los rumores antes descritos, Xavi Hernández, en la rueda de prensa que brindó este jueves, aclaró que tenía pensado resignar el monto que le correspondía por el año de contrato que le resta con el Barcelona. ”El dinero de mi contrato era para el siguiente entrenador”, aclaró.

Las palabras de Xavi Hernández para anunciar su permanencia en el Barcelona

”Soy muy del Barça, soy un hombre de club. Lo importante es pensar en la entidad. Ayer nos reunimos, puse el cargo a disposición, pensando que soy un hombre de club. Pero intuyo una confianza por parte de la junta, de Deco, y estoy muy agradecido a todos”, remarcó Xavi Hernández a raíz del acuerdo al que llegó con las autoridades del Barcelona para continuar en el cargo.

Del mismo modo, subrayó que el rol de sus dirigidos fue central para quedarse: ”Han sido muy importantes los jugadores en este cambio de decisión. Me han hecho creer que este proyecto debe continuar y yo creo que no está acabado, a pesar de que esta temporada no hemos conseguido títulos”.