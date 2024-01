La decisión de David Beckham con Messi que no le va a gustar a la Selección Argentina

La segunda temporada de Lionel Messi no ha empezado de manera oficial y ya se vivió un hecho sin precedentes en la historia de Inter Miami. Por primera vez concretaron siete partidos amistosos de pretemporada, pero no todo es color rosa, ya que una decisión de David Beckham y los directivos con Leo no le va a gustar a la Selección Argentina.

En la primera temporada de Messi como jugador de Inter Miami se vivieron hechos sin precedentes como la mayor cantidad de ventas de camisetas en las primeras 24 horas. Un récord que tenía el futbolista argentino hasta que apareció el jugador de los $700 millones de dólares. A la hora de vender entradas para ver un partido de Lionel, llegaron récords de precios y cuando se trata de concretar encuentros para tener al equipo del ’10’ argentino arribó un peligroso panorama.

Leo Messi le confesó a Star+, de ESPN, que “ahora mismo sólo puedo pensar en llegar a la Copa América, estar en muy buenas condiciones y jugarla. Volver a pelear por el título como siempre lo hicimos, e intentar volver a ser campeones”. Su principal prioridad está más que clara, pero llegar sin tanta carga de partidos y viajes, se presenta como un obstáculo a tener en cuenta.

Inter Miami hizo oficial la gira de siete partidos amistosos que concretaron David Beckham y los directivos del equipo para la pretemporada 2024. Para jugar el primero contra El Salvador, empataron 0 a 0, Lionel Messi y compañía tuvieron que viajar más de 1.636 kilómetros. Luego, el equipo de la Florida viajó a Dallas para el segundo encuentro amistoso y recorrió más de 3.000 kilómetros.

En medio del misterio sobre si se jugará el partido amistoso contra Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, del jueves primero de febrero a las 13:00 ET (15:00 ARG), Inter Miami viajará a Arabia Saudita para disputar la Copa Riyadh Season y así sumará otros 12.550 kilómetros sin ni siquiera haber empezado la temporada MLS 2024. ¡Ahí no paran los viajes!

Messi hará casi una vuelta al mundo en la gira de pretemporada de Inter Miami

La gira de partidos amistosos de Inter Miami tiene un viaje a Hong-Kong de 6.800 kilómetros para jugar contra el equipo de estrellas de ese país. Después, recorren otros 2.900 kilómetros a Tokio para enfrentar a Vissel Kobe y terminan con más de 12.000 km rumbo a Fort Lauderdale para medirse vs. Newell’s Old Boys. Esta será una gira de pretemporada de 28 días en la que Leo Messi y los demás jugadores recorrerán unos 37.250 kilómetros, según la cuenta de SportsCenter, de ESPN, en Instagram.

La decisión de Beckham con Messi que no le va a gustar a la Selección Argentina

A la hora de que Lionel Messi llegue sin tanta carga de partidos y viajes a la Copa América 2024, se disputará del 20 de junio al 14 de julio de 2024, a la Selección Argentina no le va a gustar nada la decisión que tomó David Beckham y los directivos de Inter Miami deque Leo recorra casi una vuelta al mundo en menos de un mes antes de la primera fecha de la MLS contra Real Salt Lake el miércoles 21 de febrero a las 20:00 ET (22:00 ARG).