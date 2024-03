Se viene el último sorteo de la Champions League tal y como la conocemos. Tras una semana llena de partidos de primer nivel y en la cual ocho gigantes del viejo continente dijeron adiós a la máxima competencia internacional de Europa, llega la hora de citarse para conocer lo que queda de cara a la final de Wembley. La Inteligencia Artificial anticipa el sorteo de los cuartos de la Champions League.

Inter de Milan, Leipzig, Napoli, PSV, Real Sociedad, Copenhague, Lazio y Porto dicen adiós. Tras dos semanas donde incluso volvimos a ver una tanda de penaltis en la Copa de Europa tras casi 8 años de ausencia llega un nuevo sorteo de cuartos. Desde BOLAVIP consultamos a la IA sobre el devenir de los emparejamientos que llegarán este viernes a mediodía europeo desde la capital de UEFA en el viejo continente. Bayern Múnich, Barcelona, Real Madrid, PSG, Manchester City, Arsenal, Dortmund y Atlético de Madrid esperan.

No olvidemos que a partir de este punto hablamos de un sorteo puro en todos los sentidos. Se terminan las normas donde dos equipos del mismo país no pueden enfrentarse. También esos impedimentos para que un segundo de la fase de grupos termine la eliminatoria como local. Se avecina igualmente en Nyon un sorteo en el que también quedarán definidos los posibles choques de semifinales y también la localía para la final de la Copa de Europa 2023/2024 por la capital inglesa. Esta es la predicción de la Inteligencia Artificial.

En primer lugar, la IA ve un nuevo choque de cuartos entre Bayern Múnich y el Manchester City. Aquella eliminatoria que hace 12 meses fuese decidida por los Erling Haaland o Bernardo Silva se repite en abril y con los bávaros volviendo a cerrar como local. El ganador de dicha serie se enfrentará ante el vencedor de un Barcelona vs. Real Madrid que también ha sido emparejado por la Inteligencia Artificia. Tras casi 13 años de su ultimo choque en la Champions, El Clásico vuelve a Europa.

Como precedente más cercano se tiene aquel doblete de Lionel Messi en el Santiago Bernabéu que resolviese buena parte de la cuestión. Barcelona comenzará la serie en el coliseo blanco y cerrará una semana después todo en Montjuic. Los culés no olvidemos, no pisan unas semifinales de la Copa de Europa desde que lo hiciesen en la temporada 2018/2019 con aquel mítico 4-0 del Liverpool en Anfield. Morbo total para el final de la Champions League.

¿Qué más? Pues la IA también anticipa un PSG vs. Atlético de Madrid y Arsenal vs. Dortmund del otro lado del cuadro. Colchoneros y alemanes cerrarán dichos cuartos de final como local para volver a pisar una cita que no viven respectivamente desde hace casi una década. Kylian Mbappé y los Gunners seguirán en búsqueda de su primer gran título internacional tras haber eliminado a los Real Sociedad o Porto en las últimas dos semanas. El vencedor de los City, Bayern, Real Madrid o Barcelona será local en Wembley el 1 de junio del 2024.

¿Cuándo es el sorteo de cuartos de la Champions League?

Este viernes 15 de marzo llegará todo. Nyon en Suiza será el hogar del último sorteo de una edición de la Champions que ostente la fase de grupos como la conocemos. No olvidemos que a partir de la próxima temporada se llega a una fase de liguilla total hasta el mes de enero. ¿Horario? 12:00 hora europea, 8:00 Argentina, 6:00 hora colombiana y 5:00AM en México.

¿Qué equipos están en el sorteo de cuartos de la Champions 23/24?

Bayern Múnich, Barcelona, Real Madrid, PSG, Manchester City, Arsenal, Dortmund y Atlético de Madrid. Son los clasificados para una ronda en la cual los presentes ya llevan en sus arcas más de 50 millones de euros en premios. Entre derechos de televisión y taquilla, sumando a los premios de UEFA, podrían embolsarse casi 20 más si se meten en semis.

¿Cuándo se juegan los cuartos de la Champions?

Todo se define en poco más de una semana. Empieza la cuestión el martes 9 y miércoles 10 de abril. Los choques de vuelta se robarán la atención del planeta fútbol el martes 16 y miércoles 17 del cuarto mes del año.

¿Cuáles son las reglas del sorteo de cuartos de la Champions?

Repetimos que a partir de este momento entramos en un sorteo puro. No habrá impedimentos para que se enfrenten equipos del mismo país y la localía de los emparejamientos quedará definida meramente por qué bolilla sale primero. El vencedor de la ruta uno será local en la final de Londres.

¿Cuándo se juegan las semifinales y final de la Champions?

La última parada antes de la gran cita queda definida para los días 30 de abril, 1 de mayo y posteriormente los partidos de vuelta para los 7-8 del quinto mes del año. Wembley Stadium, el próximo 1 de junio del 2024, la final de una Copa de Europa que llega a su fase definitiva y donde todos compiten por quitarle la corona al Manchester City de Pep Guardiola.