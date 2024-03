El Barcelona recibió en las primeras horas de este martes 26 de marzo la tentadora oferta de 100 millones de euros del Bayern Munich por la ficha de Ronald Araújo, una cifra que, claramente, empujaría a la directiva a cargo de Joan Laporta a estar muy cerca de solucionar los inconvenientes financieros y económicos que el club está acarreando desde hace largos meses.

Pero lo cierto es que, al mismo tiempo, dejar ir al central uruguayo, por más que sea por una suma más que razonable, atenta contra el proyecto deportivo que las autoridades azulgranas se resisten a abandonar. Desean reconstruir la institución, pero siendo lo más competitivos posibles con su primer equipo tanto a nivel local como internacional.

De hecho, ven que Ronald Araújo fue clave para llegar a los Cuartos de Final de la Champions League y, en esa línea, será fundamental para derribar al París Saint-Germain, el escollo para alcanzar la semifinal del certamen continental, algo que era impensado hace tan solo dos meses cuando el Barcelona estaba envuelto en la renuncia de Xavi Hernández.

No obstante, de acuerdo a diferentes reportes que provienen desde Cataluña, el Barça ya no descarta una venta del zaguero charrúa. Incluso, el propio Ronald Araújo dijo días atrás en la presentación de su documental que se siente muy bien en el conjunto de la Ciudad Condal, pero que su futuro depende de lo que decida la comisión directiva. Es decir, ya no esconde la chance de ser transferido.

100 millones por Ronald Araújo, un negocio redondo para el FC Barcelona

Recibir 100 millones de euros del Bayern Munich por el pase de Ronald Araújo en el mercado de pases que se avecina, sería un negocio rotundo para el Fútbol Club Barcelona. Es que sería casi un 100 % más de lo que pagó en 2018 cuando se trató de una apuesta de 1.700.000, monto depositado al Boston River de Montevideo, Uruguay.

En ese sentido, medios como RAC 1 aseguran que dos ventas como la que se puede ejecutar del defensor al elenco alemán prácticamente solucionarían de un plumazo los inconvenientes que viene arrastrando el Blaugrana en su balance. En caso de aceptar la propuesta, toda la confianza recaerá en el juvenil Pau Cubarsí y en el experimentado Iñigo Martínez, que de igual modo vienen rindiendo a la altura del Culé.

Vitor Roque, la otra chance de venta que se le presentó al FC Barcelona

André Cury, representante de Vitor Roque, dijo que ya hay una fila de clubes que están dispuestos a pagar 50 millones de euros por la ficha del brasileño. Claro, todavía no tuvo en el esquema de Xavi Hernández la continuidad que se esperaba, por eso equipos europeos están al acecho. También sería un movimiento favorable, dado que el Athletico Paranaense lo soltó a cambio de 10 millones.