El cierre de la temporada en las diferentes ligas europeas se aproxima, por lo que se empiezan a develar tanto los equipos que como campeones o subcampeones ascenderán directamente así como aquellos que pelearán por un último cupo en la máxima categoría mediante la instancia de play off (un mini torneo entre el tercero y el sexto de la clasificación final).

En la Serie B de Italia, el Parma ya se proclamó campeón, en tanto que el Como y el Venezia se disputan en las últimas jornadas el otro cupo. En la English Football League Championship, el Leicester ya sabe que volverá a la Premier League, mientras que el Ipswich (con 93 unidades) y el Leeds (90) dirimirán el boleto que resta en la última jornada. Del mismo modo, Leganés y Valladolid en LaLiga 2 de España se perfilan para escalar a la división principal.

Pero estas cuentas de cada campeonato nacional también dejan en claro cuáles son los equipos de renombre, que construyeron todo una historia ligada mayormente a la categoría máxima, que ya saben que tendrán que transitar, por lo menos, otra temporada más en segunda.

Por ejemplo, en Italia, el Bari y el Ascoli ya no tienen posibilidades de pelear por el ascenso. Asimismo, Brescia, Sampdoria y Palermo, a lo sumo podrían aspirar a quedarse con el cupo que ofrece la instancia de play off (siempre que el Venezia, tercero de la tabla, no saque más de nueve puntos de ventaja sobre el cuarto. De esa forma también asciende directo y no habría cruces de play off).

La zona alta de la tabla de posiciones de la Serie B a falta de dos fechas para el cierre.

En Inglaterra, Sunderland, Watford, Blackburn Roberts, Milwall, Middlesbrough, Birmingham (podría incluso descender a la Football League One, la tercera división) y Coventry City (semifinalista de la FA Cup) ya están fuera. Por su parte, Southampton solo podría retornar a la Premier League con los mencionados play off.

En España, Real Zaragoza y Levante se mantendrán otra campaña más en LaLiga 2. Luego, habrá solo un espacio en primera para Sporting Gijón, Racing de Santander, Elche y Real Club Deportivo Espanyol, que se perfilan para jugar el repechaje.

Los clubes con reciente paso por la primera división que quedaron hundidos en el ascenso de sus países

Incluso por debajo de las segundas categorías, también hay clubes que recientemente pasaron por la división principal y que en el presente aparentan haber quedado atrapados en lo profundo del ascenso. En Italia equipos como Catania, Crotone, Benevento, SPAL, Pescara, Perugia y Vicenza, deambulan por la Serie C.

En la Football League One Inglaterra resaltan el Portsmouth, Derby County, Bolton Wanderers y Wigan.

Y en la Primera Federación RFEF de España llama la atención las presencias de Deportivo La Coruña, Málaga y Real Murcia.