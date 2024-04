Pesa tener que llevar la batuta en la primera Champions League sin Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappé y Erling Haaland no pudieron brillar en la ida de una serie de eliminatorias donde la Orejona sigue confirmado a base de sensaciones y marcas que es el mejor torneo de clubes del planeta. Los cuatro choques de esta semana dejan un récord con pocos precedentes en la historia moderna del certamen.

Arsenal vs. Bayern Múnich, Real Madrid vs. Manchester City, PSG vs. Barcelona y Atlético de Madrid vs. Borussia Dortmund. Así quedó todo emparejado tras una jornada de octavos donde las potencias del viejo continente se pusieron un poco más cerca de Wembley. Quedan 90 minutos sí, pero la promesa de buen fútbol se cumplió por todo lo alto con un registro con solo un precedente desde que el torneo cambiase de nombre en la década de los años 90. Ya hablamos de la serie de cuartos de final con más goles en la historia de la UEFA Champions League.

Los 18 goles anotados entre el Santiago Bernabéu, Parque de Los Príncipes, Metropolitano y Emirates son la clave de todo. Solo en la temporada 2010/2011 se había llegado a semejante cifras de goles en unos cuartos de la Champions. Real Madrid, Tottenham, Barcelona, Shakhtar, Inter Milán, Schalke 04, Chelsea y Manchester United, los responsables de aquella doble jornada plagada de tantos. Ocurrió también en los partidos de ida por el mes de abril de hace 13 años. Solo en el 2020 se superó dicha marca con 20 goles, pero hablamos de la temporada de la pandemia y de un fútbol europeo atípico que solo se jugó en Lisboa.

Es una marca poderosa por supuesto, pero que deja también varios dedos apuntando a París o Manchester. No fue la jornada de los Mbappé o Haaland. Tampoco de otros como Vinicius o Jude Bellingham, pero muchos esperaban un paso al frente de los primeros. Para que nos hagamos una idea solo Erling logró un remate al arco en 90 minutos de ambos sobre el césped. Tuvieron solo 64 toques de balón sumando los números de los dos y apenas 8 de 22 duelos ganados. Queda la vuelta para justificar el slogan de dueños de la nueva camada de talentos.

Haaland sufrió a Antonio Rudiger y Mbappé a los Ronald Araújo-Pau Cubarsí. Muchas críticas de la prensa inglesa o gala para ambos cracks, donde se les sitúa en el foco de las críticas locales en una jornada de goles y marcas de élite. El martes Erling recibe a Real Madrid en el Etihad y 24 horas después Kylian Lotin puede estar ante su último gran partido en PSG por la ciudad de Barcelona. Una final para dos nuevos aspirantes al trono que en esta semana estuvieron lejos de lo esperado.

¿Quién lleva mejor temporada?

Queda mucho y ambos tienen distintas exigencias a nivel de liga, pero los números son claros. Haaland acumula 30 tantos, 6 asistencias y un total de 37 partidos en Manchester City. En cuanto al crack del PSG, este llega ya a los 39 gritos sagrados en 40 presentaciones y todo esto de la mano de 8 pases de gol.

Luis Enrique no cuestionó a Mbappé

“No hablo de individualmente un jugador. Hemos visto muchas cosas que hay que mejorar. No hay que hablar de individualidades después de perder”, palabras del DT del PSG tras el 2-3 con Barcelona anoche. Una derrota dura y que corta un invicto de casi 5 meses en Francia. Ojo por qué los culés nunca fueron eliminados en cuartos de la Champions tras ganar la ida como visitante.