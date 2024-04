No era un partido más y de entrada se le vio con esa mirada de tigre al mejor estilo de Rocky Balboa porque sabía la batalla deportiva que estaba a punto de enfrentar. Sin embargo, a Lionel Messi no le salieron bien las cosas, Inter Miami quedó eliminado contra Rayados de Monterrey en los cuartos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2024 y ahora solo le queda una oportunidad de jugar el Mundial de Clubes 2025. ¡Mensaje para la FIFA!

Al ser el campeón de la Leagues Cup 2023, Inter Miami se ganó el privilegio de empezar a jugar la Concachampions desde los octavos de final. Leo Messi y compañía tenían que ganarle a cuatro rivales para recibir $5 millones de dólares y un cupo a la Copa Intercontinental 2024 y al Mundial de Clubes 2025. Pero…

Luego de una contundente victoria contra Nashville SC por cinco goles a tres en el marcador global con dos anotaciones y una asistencia de Messi, Inter Miami se enfrentó a un peso pesado de la Concacaf como lo es Monterrey y no la pasó nada bien. Claro está, el jugador argentino no estuvo en el partido de ida por lesión.

Inter Miami perdió dos goles a uno en el partido de ida contra Rayados por los cuartos de final de la Copa de Campeones Concacaf y en el duelo de vuelta la esperanza era que Lionel Messi iba a ser titular. El jugador argentino no tuvo una buena noche y más allá de una posibilidad creada, tres disparos desviados y una asistencia, no pudo hacer nada para evitar la derrota por tres goles a uno. Las consecuencias iban a ser significativas.

Luego de un marcador global de cinco goles a dos, Inter Miami quedó eliminado en los cuartos de final de la Concachampions y ya no ganará los $5 millones de dólares que obtiene el campeón de este torneo. Además, Leo Messi tampoco jugará la Copa Intercontinental 2024 y el Mundial de Clubes 2025 como los campeones de la Copa de Campeones Concacaf. Pero… Aún existe una posibilidad de ver al ’10’ argentino y al equipo norteamericano en el próximo Mundial de Clubes. ¡Todo depende de la FIFA!

La única posibilidad que le queda a Messi de jugar el Mundial de Clubes

La FIFA hizo oficial en diciembre de 2023 que el Mundial de Clubes 2025 tendrá 32 equipos participantes de los cuales 31 se clasificarán por méritos deportivos. ¿Y el cupo restante? Ese le otorgara a un equipo como invitación por ser del país anfitrión del torneo. Aquí está la única posibilidad que le queda a Messi, ya que el nuevo Mundial de Clubes se jugará en Estados Unidos e Inter Miami podría ser el club invitado. Gianni Infantino, piénsalo…

Lo que piensa el presidente de la FIFA de ver a Messi en otro Mundial

Ante la duda que dejó Lionel Messi sobre si jugará con la Selección Argentina el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, al decirle a Star + que “no pienso en el Mundial y tampoco digo 100 por ciento que no voy a estar porque puede pasar de todo. Por edad, lo más normal es que no esté. Después se verá“; Gianni Infantino, presidente de la FIFA, respondió el 5 de diciembre de 2023 si le gustaría o no ver a Leo en la próxima Copa del Mundo: “En el próximo, en el de después y el de 2034 también. Hasta cuando quiera”.

