Los Cuartos de Final de la Champions League 2023/2024 definieron los dos cupos que restaban llenarse de la UEFA para la Copa Mundial de Clubes de la FIFA que se disputará con 32 participantes entre el 15 de junio y el 13 de junio del 2025 en los Estados Unidos (estarían a disposición las 11 sedes que se seleccionaron para el Mundial de combinados nacionales del 2026).

En resumen, Barcelona y Atlético de Madrid peleaban por uno de los lugares vacantes y Arsenal y Salzburgo por el otro. Ambos se terminaron repartiendo mediante la tabla de coeficientes que la UEFA y la FIFA confeccionaron en función del inédito certamen ecuménico, en el que se tomaron en cuenta los rendimientos de las últimas cuatro ediciones de la Champions League.

Por un lado, como el Colchonero estaba mejor posicionado que el Culé en dicha clasificación y ambos quedaron eliminados -es decir, ninguno puede seguir sumando unidades-, los de Diego Simeone tuvieron su premio consuelo tras caer con el Borussia Dortmund en el Signal Park al confirmar que acompañarán al Real Madrid en representación de España al Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025.

Por el otro, el Arsenal debía alzar la Orejona para sacar su boleto. Si era campeón de Europa, se adjudicaba su ticket, en caso contrario, el cupo quedaba a disposición de la tabla mencionada. Como cayó con el Bayern Munich en el Allianz Arena, el favorecido fue el Salzburgo de Austria, quien esperaba un guiño de los bávaros para emitir su pasaje.

En síntesis, los 12 clasificados de la UEFA para el Mundial de Clubes de la FIFA de los Estados Unidos 2025 son: Manchester City, Chelsea, Real Madrid, Atlético de Madrid, Porto, Benfica, Inter de Milán, Juventus, Bayern Munich, Borussia Dortmund, París Saint-Germain y RB Salzburgo.

Los otros 12 equipos que ya están clasificados al Mundial de Clubes del 2025

El resto de las confederaciones también tienen equipos con su lugar asegurado para el Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025, aunque todavía mantienen plazas sin definición.

Conmebol: Palmeiras, Flamengo y Fluminense (tres vacantes).

AFC: Al Hilal (Arabia Saudí), Ulsan (Corea), Urawa Reds Diamon (Japón) (una vacante).

CAF: Al Ahly (Egipto) y Wydad Athletic Club (Marruecos) (dos vacantes).

Concacaf: Rayados de Monterrey (México), Club León (México) y Seattle Sounders (Estados Unidos) (una vacante).

OFC: Auckland City (Nueva Zelanda).

País anfitrión: MLS (1 lugar todavía a definir).

Mundial de Clubes cada cuatro años: en 2029 podría jugarse en Marruecos

La idea de la FIFA es que el Mundial de Clubes de 32 equipos se dispute cada cuatro años, tal como se aplica con el campeonato de selecciones. Tras su primera edición en Estados Unidos, Marruecos aparece como el máximo candidato para albergar el torneo en 2029. Serviría como una especie de preparación para la Copa Mundial del 2030.

No obstante, la FIFA aclaró que no es condición sine qua non organizar uno para ser anfitrión de otro.