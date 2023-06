Pasan los días y algunos de los jugadores de la selección de Ecuador rompen el silencio sobre su experiencia mala en la Copa del Mundo Qatar 2022, ahora fue el turno de uno de los excluidos.

En charlas con Diario El Universo ahora fue el turno de Jordy Caicedo de referirse a lo que fue el torneo: “Lo vi a medias, trataba de no verlo mucho porque veía las banderas, la gente y las calles y me daba nostalgia por no estar”, declaró.

Jordy Caicedo se quedó fuera de la convocatoria tras la sequía que vivió en Tigres de México, situación opuesta a haber sido goleador en el CSKA Sofia de Bulgaria. Hoy se encuentra a la espera de conocer dónde jugará tras regresar del Sivasspor de Turquía.

Hace pocos días también Ángel Mena habló de la tristeza que pasó por no jugar ni un minuto en la Copa del Mundo, aunque entendió su rendimiento no era el óptimo por una lesión con el Club León de México.