La FIFA actualizó su ranking de selecciones luego de los 174 partidos internacionales que se disputaron durante la fecha de marzo, entre amistosos; duelos clasificatorios de la AFC para la Copa del Mundo de los Estados Unidos, México y Canadá 2026; el debut del FIFA Series (torneos amistosos con semifinal y final), repechajes para la Euro de Alemania y fase final de la Liga de las Naciones de la Concacaf.

En efecto, la Selección Argentina de Lionel Scaloni continúa en la cima de la tabla con 1858 puntos tras derrotar a El Salvador 3 a 0 y a Costa Rica 3 a 1 en los Estados Unidos. De esta manera, superará el año en esta posición por primera vez en su historia. Además, probablemente llegue a la Copa América mirando a todos desde arriba.

Segunda sigue la Francia de Didier Deschamps con 1840 unidades, que cayó con Alemania 2 a 0, pero se recuperó con Chile al ganarle 3 a 2. En tanto que el podio, ahora, lo cierra Bélgica, que con el 0 a 0 con Irlanda y el 2 a 2 con Inglaterra, le alcanzó para desplazar a los dirigidos por Garet Southgate que se habían planteado el objetivo de ascender en el Ranking FIFA. No obstante, no solo no lo consiguieron, sino que retrocedieron.

Por su parte, Brasil, a pesar de vencer 1 a 0 a Inglaterra en Wembley y de llevarse un empate 3 a 3 del Santiago Bernabéu por el partido con España, continúa quinto con 1788. Más atrás aparecen Portugal (5 a 2 a Suecia y 0 a 2 con Eslovenia), Países Bajos (4 a 0 a Escocia y 1 a 2 con Alemania), España (0 a 1 con Colombia y 3 a 3 con Brasil), Italia (2 a 1 a Venezuela y 2 a 0 a Ecuador) y Croacia (0 a 0 con Túnez y 4 a 2 a Egipto).

Colombia quedó al borde del top ten del Ranking FIFA

La Selección de Colombia comandada por Néstor Lorenzo fue la protagonista del batacazo de la fecha FIFA de marzo al derrotar en Londres a España 1 a 0 con un golazo de Daniel Muñoz el pasado viernes 22. Además, cuatro días después, venció 3 a 2 a Rumania en el Estadio Metropolitano de Madrid. De esta manera, quedó decimosegundo en el Ranking FIFA con 1664.

El combinado cafetero tiene por encima a Estados Unidos con 1681 (3 a 1 a Jamaica y 2 a 0 a México por la Semifinal y Final de la Liga de las Naciones de la Concacaf). Ambos se enfrentarán en un amistoso en la previa de la Copa América el 8 de junio en Maryland, un duelo que puede significar el ingreso al top ten de la tabla en cuestión.

Indonesia la que más puestos escaló y Vietnam la que más retrocedió

El Ranking FIFA también refleja datos de los más beneficiados y más perjudicados de cada fecha. En este caso, de los encuentros de marzo se desprende que Indonesia fue la que más puestos escaló y Vietnam la que más retrocedió. Justamente fueron rivales en los choques ida y vuelta de la Segunda Ronda de las Eliminatorias para la Copa del Mundo del 2026 de la AFC.

Con el 1 a 0 y 3 a 0, Indonesia saltó del 142 al 134 y Vietnam del 105 al 115.