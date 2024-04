Rodrygo Goes confesó que no le preocupa la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid

Está todo dado de semejante manera, que los jugadores del Real Madrid ya no pueden evitar admitir que son conscientes de la llegada de Kylian Mbappé al plantel que comanda Carlo Ancelotti a partir de la próxima temporada. Tal fue el caso hace días tanto de Aurélienn Tchouaméni como de Eduardo Camavinga (hicieron declaraciones con las que dieron a entender que ya estaba la transferencia hecha) como ahora de Rodrygo Goes.

El brasileño, que marcó los dos tantos del triunfo 2 a 0 del Merengue sobre el Athletic Club de Bilbao en el encuentro correspondiente a la jornada 29 de LaLiga, tras su exhibición en el Estadio Santiago Bernabéu se refirió a la posibilidad de ser compañero del atacante del París Saint-Germain y de la Selección de Francia.

”¿Mbappé al Real Madrid? Creo que está cerca como dicen los periodistas, ¡confío en ustedes! Pero no sé qué está pasando”, expresó Rodrygo Goes en conversación con DAZN, respecto a los rumores del mercado de pases del fútbol de la primera división de España, que se magnificaron desde fines de febrero cuando varios medios de Europa coincidieron en los avances de la operación entre el jugador y la Casa Blanca.

Del mismo modo, Rodrygo, quien fue apuntado como el que deberá dejar su lugar en el once inicial del Real Madrid de Carlo Ancelotti para hacerle lugar a Kylian Mbappé, en ese sentido, no mostró preocupación: ”Si viene Mbappé será un lindo problema para el entrenador. Yo sé que sólo debo estar centrado en hacer mi trabajo en el Real Madrid”.

Mientras tanto PSG se prepara para la era post Kylian Mbappé

Luis Enrique sigue ensayando con su equipo sin la presencia de Kylian Mbappé en los partidos de la Ligue 1. Tal como viene aplicando, el estratega reemplazó al delantero a los 65 minutos (en su lugar ingresó el delantero portugués Goncalo Ramos) del Clásico de Francia vs. el Olympique de Marsella de este domingo 31 de marzo.

Por cierto, una de las cámaras de la transmisión captó que a Mbappé no le gustó nada la sustitución. Por eso, en rueda de prensa le consultaron a Luis Enrique por esta situación: “Es la misma música todas las semanas, es agotador. Soy entrenador, tomo decisiones todos los días. Seguiré haciéndolo hasta mi último día en París. Siempre trato de encontrar la mejor solución para el equipo. Si no entienden mis decisiones, no me importa“.

Real Madrid y PSG se preparan para los duelos de Champions League

Real Madrid ya se mentaliza en el cruce de ida de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League frente al Manchester City del martes 9 de abril, mientras que el PSG de Kylian Mbappé primero debe jugar con el Rennes por la Copa de Francia este miércoles 3 y con el Clermont por la Ligue 1 el sábado 6, para después enfocarse en recibir al Barcelona el miércoles 10.