Cuando llaman a tu puerta del balompié grande, resulta muy provechoso tomarlo en consideración y ver cómo avanza el tema. Así va la vida del gran Pedro Gallese, portero indiscutible en la Selección Peruana de Fútbol, sorteando consultas.

Las primeras van de la mano con su excelente rendimiento, otras van por el lado de La Blanquirroja, pero al final, siempre queda el morbo por su posible salida del Orlando City. El Pulpo se mantiene sereno por todo lo que se viene hablando.

¿PEDRO GALLESE PUEDE JUGAR EN GETAFE?

Pedro Gallese sobre su relación con el Getafe de España, contestó a los medios de prensa locales con una calma semejante a la que usa cuando está vistiéndose de corto en la portería: “Siempre es bueno saber que te quieran, pero estoy enfocado en Orlando”.

Él sabe bien que no debe volverse loco, tiene muchos años encima en la carrera profesional. No puede soltar la cadena de la seriedad ante una supuesta oferta tentadora, por eso, no descarta ni afirma absolutamente nada. Solo se deja querer, con cada jornada en el más alto nivel.

Hace unos días en Bolavip Global informamos del interés del equipo español por el portero peruano. Con el paso de los días este rumor se hizo más grande, y todo hace entender que las próximas semanas serán claves para ver cómo termina esta novela de varios capítulos disfrutados.