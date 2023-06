El ex entrenador de la Selección Peruana de fútbol, Ricardo Gareca estuvo cerca de dirigir a Ecuador, pero por temas de coordinación económica no llegó. El popular tigre había manifestado el deseo de poder estar a cargo de ellos.

Sin embargo, en la actualidad se le ha presentado dos caminos importantes, en el cual tendrá que decidir lo más pronto posible para afrontar las competiciones que le tocará.

Bolavip se enteró de que esos torneos serían la Serie A de Ecuador y la otra, las eliminatorias asiáticas para el Mundial del 2026. Es decir, que el país vecino podría dirigir a Barcelona SC y en el otro continente a la Selección de Bahrain.

Uno de los motivos por la cual es la demora de su decisón, es que primero con el cuadro amarillo, no tendrá una vinculación a largo plazo, lo máximo de contraro que tendría sería hasta diciembre. Algo que al parecer al estratega no le convendría, porque no estaría teniendo un buen respaldo.

Por otro lado, con los asiáticos, el argentino ha quedado en responder la propuesta, ya que primero quiere conocer a detalles del lugar, la cultura y nivel futbolístico antes de elegir irse para allá. En caso acepte el cargo, será el tercero de su país que dirigirá un país de ese continente, tras los pasos de Gabriel Calderón (2012-2013) y Sergio Batista (2015-2016).

¿Cómo le fue a Ricardo Gareca en su segunda etapa con Vélez Sarsfield?

Ricardo Gareca dirigió solo 12 partidos y solo tuvo una única victoria (4-0 a Central Córdoba), siete empates y cuatro derrotas. Dejó el cargo con el equipo en la penúltima posición de la Liga Profesional de Argentina. Durante la primera etapa del Tigre (2009-2013), Vélez fue uno de los mejores conjuntos del fútbol de ese país, ganando un total de cuatro títulos (Clausura 2009 y 2011, Inicial 2012 y Superfinal 2013).