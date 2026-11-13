¡Última hora! la sanción que recibió Jesús Owono tras el choque contra Jesús de Miguel

Este viernes 13 de noviembre de 2026 en el fútbol español se confirmó la gravísima sanción que recibió Jesús Owono, tras el choque mortal que le costó la vida a Jesús de Miguel. El portero no ha vuelto ni a los entrenamientos tras aquel duro momento.

Se confirmó que el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol sancionó con 12 partidos de suspensión a Jesús Owono por su expulsión en el Tenerife vs FC Andorra. Para mucho esta sanción debió ser más alta, pero hay una explicación.

“Doce partidos es la sanción más alta que el Código Disciplinario permite para los hechos descritos en el acta arbitral”, reveló el informe de resolución. Por lo cual, y hasta el momento, esta es la única sanción que tendrá Owono por aquella fuerte infracción.

Esto dice la sanción a Jesús Owono:

“El Comité de Disciplina, como órgano independiente dentro de la estructura federativa, ha acordado sancionar con doce partidos de suspensión a Jesús Lázaro Ferrer Owono, jugador del FC Andorra, por la acción producida en el CD Tenerife – FC Andorra. Doce partidos es la sanción más alta que el Código Disciplinario permite para los hechos descritos en el acta arbitral.

El acta es el único documento que obra en el expediente del procedimiento disciplinario y solamente con esa información sobre la acción el Comité tiene que determinar la sanción. El acta describe una acción violenta, con la pierna en alto y fuerza excesiva, cuando el balón estaba en disputa.” dice el comunicado.

🇪🇸 Tenerife striker Jesús de Miguel Alameda has died after a collision with FC Andorra's goalkeeper Jesús Owono.



He was rushed to hospital by medical staff, where he suffered a cardiac arrest before passing away this morning. pic.twitter.com/n3xbNF9bvC — Europa.com (@europa) November 3, 2026

¿Jesús Owono se retirará?

De momento, el arquero de Guinea Ecuatorial también tiene sobre la mesa la posibilidad de retirarse y dejar el fútbol para siempre. Esta es una postura que todavía no ha sido confirmada ni por el jugador ni por el club. En las siguientes semanas tomarán una decisión.

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