El FC Andorra también revela lo duro que está siendo para el equipo, tras el lamentable fallecimiento de Jesús de Miguel.

El fallecimiento de Jesús de Miguel tiene a todo el mundo del fútbol muy consternado y adolorido por esta lamentable perdida. El club contra el que estaba jugando el Tenerife era el FC Andorra, y ahora el club también emite un comunicado por esta dura situación.

“Comparecemos hoy profundamente conmocionados por la muerte de Jesús de Miguel. Y lo primero que queremos hacer es trasladar nuestro más sincero pésame a su familia, al CD Tenerife y a todas las personas cercanas a él”, comienza el comunicado.

Por otro lado, el FC Andorra también se puso a disposición de las autoridades por este caso: “Asimismo, estamos en contacto con LaLiga, el Gobierno de Andorra y los organismos correspondientes para ofrecer toda nuestra colaboración y el apoyo necesario en estos momentos tan difíciles. También hemos solicitado el aplazamiento del próximo partido contra el RCD Mallorca”, avisa el club.

El FC Andorra también ha recibido fuertes cuestionamientos por el contrato de Jesús Owono. El arquero es el más criticado en este momento, porque fue quien hizo la infracción que posteriormente derivó en el paro cardiaco y las posteriores calamidades que terminaron con la vida Jesús de Miguel.

Spanish police have opened a manslaughter investigation after soccer player Jesus de Miguel died following an on-field collision.



De Miguel was running down the field when he collided with goalkeeper Jesús Owono.



The soccer player was rushed to the hospital before he was… pic.twitter.com/TQjMIjKRK2 — Collin Rugg (@CollinRugg) November 3, 2026

Ante estos cuestionamientos, el FC Andorra también reveló que es una situación difícil para sus jugadores: “Lo ocurrido ha tenido un gran impacto emocional en nuestros jugadores, el cuerpo técnico y todas las personas que forman parte del FC Andorra. Son momentos especialmente duros para todos y queremos asegurarnos de que nadie tenga que afrontarlos solo. Por ello, el club está facilitando apoyo psicológico a todas las personas que lo necesiten“, se agrega en el comunicado.

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Jesús Owono cerró sus redes sociales

Tras el lamentable fallecimiento de Jesús de Miguel, el portero Owono cerró todas sus redes sociales y se mantiene en silencio ante este lamentable hecho que lo tiene como triste protagonista. El portero tiene contrato con el Andorra hasta 2029.

En síntesis: