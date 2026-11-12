El DT del FC Andorra rompe el silencio sobre Owono y confirma la decisión del club: “Tenemos que…”

Jesús Owono vive momentos muy duros en su vida y así lo confirma su DT y el FC Andorra.

Este jueves 12 de noviembre de 2026 se escribió un nuevo capítulo en el duro momento que vive Jesús Owono y la familia de Jesús de Miguel, tras el fallecimiento del delantero del Tenerife. En esta ocasión, fue el DT del FC Andorra quién contó qué pasa con el portero.

Jesús Owono no volvió a aparecer públicamente desde aquel momento en el que chocó con De Miguel. El arquero de Guinea Ecuatorial espera una dura sanción del fútbol español, pero no se compara con lo que está viviendo. Así lo confesó Carlos Manso, DT del FC Andorra:

“Está muy tocado por la situación. Es obvio que él no fue con la intención del desenlace que se produjo después del choque, que al final es una tragedia, con la que tiene que convivir“, comentó el entrenador. Manso también reveló que decisión tomará el FC Andorra.

La decisión del FC Andorra con Jesús Owono

En medio de las especulaciones por un retiro de Jesús Owono, Manso aclaró la postura del FC Andorra: “Lo que nosotros creemos que tenemos que hacer es intentar estar lo más cerca de él para que tome cualquier decisión. Querer volver no querer volver, cuando él lo considere oportuno“, finalizó el DT.

🗣️ El entrenador del @fcandorra, Carles Manso, habla sobre Jesús Owono en la previa del partido en Almería



➡️ "Tenemos que darle espacio para que se sienta libre de tomar cualquier decisión"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/4w6Q25WZZC — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 12, 2026

La decisión de un retiro estará siempre en manos de Owono, es una hipótesis que surgió desde la misma selección. Por lo cual, todo depende del portero y también de un eventual castigo grave desde la Federación Española. Se espera que hoy se sepa que castigo hay para el jugador.

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El contrato de Jesús Owono con el FC Andorra

Jesús Owono tiene contrato con el FC Andorra hasta finales de la temporada 2029. El portero todavía tiene un acuerdo vigente, pero todo puede cambiar en las siguientes horas.

En síntesis: