La primera medida que la Policía tomó con Jesús Owono, tras el fallecimiento de Jesús de Miguel

Jesús Owono ya sabe de la primera decisión que la policía tomó con él, tras el lamentable fallecimiento de Jesús de Miguel.

El portero del FC Andorra, Jesús Owono, es el principal señalado por el desafortunado y lamentable fallecimiento de Jesús de Miguel. El portero cerró sus redes sociales y también envió un comunicado a través del club. Pero ahora se revela la decisión de la Policía.

De acuerdo a los últimos reportes, la Policía de España decidió abrir un expediente contra Jesús Owono por lo sucedido en el partido. Se ha revelado que las autoridades están siguiendo de cerca el caso y pueden darse más novedades en los siguientes días.

Según reveló Semana, la autoridades canarias no consideran la muerte de Jesús de Miguel como una muerte de causa natural, más allá de que esta sucediera en un “lance normal” del fútbol. Por lo cual, las investigaciones contra Owono continúan.

El portero emitió un comunicado sincerando su dolor: “Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían.” dice el comunicado del FC Andorra sobre el estado de Jesús Owono en este momento.

Jesús Owono tapó en primera. (Foto: GettyImages)

Owono tendrá que esperar a las siguientes semanas para que la Justicia tomé una decisión, el portero también comentó en su comunicado al FC Andorra, que “está listo” para lo que venga. Son horas de mucho dolor e incertidumbre para las dos familias involucradas en este caso.

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El contrato de Jesús Owono con el FC Andorra

Jesús Owono tiene contrato con el FC Andorra hasta finales de la temporada 2029. El portero de Guinea Ecuatorial todavía deberá cumplir ese contrato, al menos hasta que existan novedades judiciales sobre su caso.

En síntesis: