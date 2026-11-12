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Mundial Sub-17

Estados Unidos se bajó del Mundial Sub 17 de Qatar y será reemplazo por República Dominicana

La Selección de Estados Unidos ya tiene reemplazo para el Mundial Sub-17.

El nuevo equipo que jugará el Mundial Sub-17
© El UniversoEl nuevo equipo que jugará el Mundial Sub-17

Este jueves 12 de noviembre de 2026 se dio la gran noticia que Estados Unidos se retiraba del Mundial Sub-17 que a pocos días del comienzo del torneo. Esta decisión puso a la FIFA a correr para buscar un reemplazo, tras esta inesperada decisión.

El reemplazo de Estados Unidos en el Mundial Sub-17

Ahora mismo, el reemplazo de Estados Unidos para el Mundial Sub-17 es la selección de la República Dominicana. El equipo quedó segundo en la clasificación que ganó Estados Unidos y tras este inesperado retiro se abrió una puerta para entrar al torneo.

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República Dominicana ya recibió la bienvenida por parte de la FIFA, que le puso este mensaje: “¡Únete a nosotros para dar la bienvenida a la República Dominicana a Qatar para la Copa Mundial de la FIFA Sub-17 de Qatar 2026“, en sus cuentas oficiales.

La bienvenida de la FIFA a República Dominicana.

La bienvenida de la FIFA a República Dominicana.

El grupo en el que estará República Dominicana

La República Dominicana terminará enfrentando a una Selección Sudamericana, puesto que, Estados Unidos compartía zona con Chile y ahora los dominicanos toman su lugar

Ver también

Estados Unidos decide retirarse del Mundial Sub 17 de Qatar a una semana de su inicio

Grupo J

  • República Dominicana
  • Macedonia
  • Chile
  • Argelia

¿Cuándo comienza el Mundial Sub-17?

El Mundial Sub-17 arrancará oficialmente el próximo 19 de noviembre de 2026. El torneo terminará el 13 de diciembre.

Datos clave:

  • República Dominicana reemplazará a Estados Unidos en la Copa Mundial Sub-17 de Qatar 2026.
  • 12 de noviembre de 2026 la FIFA confirmó el retiro de Estados Unidos.
  • 19 de noviembre al 13 de diciembre se disputará el torneo en el Grupo J.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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