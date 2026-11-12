Este jueves 12 de noviembre de 2026 se dio la gran noticia que Estados Unidos se retiraba del Mundial Sub-17 que a pocos días del comienzo del torneo. Esta decisión puso a la FIFA a correr para buscar un reemplazo, tras esta inesperada decisión.
El reemplazo de Estados Unidos en el Mundial Sub-17
Ahora mismo, el reemplazo de Estados Unidos para el Mundial Sub-17 es la selección de la República Dominicana. El equipo quedó segundo en la clasificación que ganó Estados Unidos y tras este inesperado retiro se abrió una puerta para entrar al torneo.
República Dominicana ya recibió la bienvenida por parte de la FIFA, que le puso este mensaje: “¡Únete a nosotros para dar la bienvenida a la República Dominicana a Qatar para la Copa Mundial de la FIFA Sub-17 de Qatar 2026“, en sus cuentas oficiales.
La bienvenida de la FIFA a República Dominicana.
El grupo en el que estará República Dominicana
La República Dominicana terminará enfrentando a una Selección Sudamericana, puesto que, Estados Unidos compartía zona con Chile y ahora los dominicanos toman su lugar
Grupo J
- República Dominicana
- Macedonia
- Chile
- Argelia
¿Cuándo comienza el Mundial Sub-17?
El Mundial Sub-17 arrancará oficialmente el próximo 19 de noviembre de 2026. El torneo terminará el 13 de diciembre.
Datos clave:
- República Dominicana reemplazará a Estados Unidos en la Copa Mundial Sub-17 de Qatar 2026.
- 12 de noviembre de 2026 la FIFA confirmó el retiro de Estados Unidos.
- 19 de noviembre al 13 de diciembre se disputará el torneo en el Grupo J.