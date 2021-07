Hoy en día, no faltan alternativas para conseguir videojuegos gratis. Desde los regalos de Epic Games Store hasta las pruebas gratuitas en Steam, semana tras semana hay cosas nuevas para jugar sin pagar nada. En este caso, es Amazon quien nos trae nuevas opciones para su servicio Prime Gaming.

Durante agosto de 2021, al igual que sucede casi todos los meses, los suscriptores a Prime se llevarán a través de este apartado algunos juegos nuevos. Pero mientras que estos suelen ser títulos indies poco conocidos, esta vez se ofrecen entre otros, Battlefield 5 y un juego de Indiana Jones.

Todos los juegos gratis de Amazon Prime Gaming en agosto de 2021

• A Normal Lost Phone

• Another Lost Phone Laura’s Story

• Battlefield V

• Indiana Jones and the Fate of Atlantis

• Lost Horizon 2

• Metamorphosis

• Planet Alpha

• Secret Files Tunguska

Por un lado, el shooter de DICE llega poco antes del lanzamiento de Battlefield 2042, y se trata de una de las mejores entregas de la saga. En cuanto al juego de Indiana Jones, es una aventura gráfica de LucasArts salida en el 1992, y una de los más destacadas en el repertorio de la compañía.

Este último también llega en un muy buen momento, antes de que Bethesda lance su propia adaptación de Indiana Jones. Además, el servicio ofrece este mes contenido gratuito para algunos de los juegos más populares del momento, como Legends of Runeterra, Fall Guys, y Destiny 2.