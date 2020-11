Among Us, Warzone y VALORANT entre los nominados al Juego Multijugador del Año

The Game Awards es reconocida por ser la entrega de premios anual más destacada y relevante de la industria de los videojuegos y deportes electrónicos, y para la edición 2020, los nominados a las diferentes categorías ya comenzaron a ser revelados.

Como cada año, el premio más destacado para los fanáticos es el de Juego Multijugador del Año, y en The Game Awards 2020 habrá cinco nominados de entre los cuales la comunidad podrá votar para seleccionar a su favorito y el que, al final, se quedará con el gran premio.

Here are your nominees for Game of the Year #TheGameAwards pic.twitter.com/mPOXvMsDZw — Geoff Keighley (@geoffkeighley) November 18, 2020

NOMINADOS JUEGO MULTIJUGADOR DEL AÑO 2020:

• Among Us

• Animal Crossing: New Horizons

• Call of Duty: Warzone

• Fall Guys: Ultimate Knockout

• VALORANT

Cada uno de estos juegos tuvo un gran momento destacado durante el año. VALORANT fue el juego sobre finales del 2019 y comienzos de este 2020, cuando llegó Call of Duty: Warzone, un juego que se ha mantenido firmemente desde su lanzamiento.

Animal Crossing fue el más destacado a comienzos de la pandemia, lugar que dejó para Fall Guys: Ultimate Knockout en agosto, juego que se convirtió en el más descargado de PS Plus en la historia, pero que terminó siendo sobrepasado en Steam por Among Us, un juego que se lanzó hace dos años, pero que explotó de sobremanera en estos últimos meses.

¿Cuál será el ganador? Entendemos que saldrá de entre Warzone y Among Us, lo que demuestra la gran variedad de atracción que puede tener en el entretenimiento el mundo de los videojuegos.

Lee También