Fue uno de los fichajes más sonados del 2024, sin embargo el volante ecuatoriano Christian Noboa llegó a Emelec y por una grave lesión no pudo debutar aún. Ahora desde fuentes oficiales confirman las opciones del mediocampista para el próximo año.

En conversaciones con la periodista Gabriela Jurado, el representante del jugador Gonzalo Vargas, contó que en 30 días Christian Noboa sabrá si podrá recuperarse de su lesión de rodilla o si no “será el fin de su carrera como profesional”.

De esta forma, Noboa podría colgar los botines luego de haber estado un año sin jugar. Su último club fue el FC Sochi de Rusia donde era titular y una de las figuras del equipo.

Llegó y fue presentado en Guayaquil sin embargo una pequeña lesión lo alejó de las canchas, pero luego por razones que aún no se terminan de esclarecer, el volante se resintió y viajó hasta España para operarse.

Christian Noboa cambió el Sochi de Rusia para venir a Emelec.

De igual forma el representante aclaró que Christian Noboa no le cobró nada a Emelec y que desde su lesión el contrato quedó suspendido en beneficio del equipo.

Aunque su fichaje le produjo gran felicidad a Emelec, a la hinchada y al jugador, las cosas no terminaron saliendo nada bien y el futbolista no pudo ni debutar con el ‘Bombillo’. El futbolista apenas sumó minutos en la pretemporada y no jugó un solo partido oficial.

Las bajas de Emelec en esta temporada 2024

Emelec fue de los equipos que más fichó en esta temporada, pero ya para el mes de septiembre su plantilla se ha visto muy golpeada. El ‘Bombillo’ se ha quedado sin jugadores como Facundo Castelli, Bryan Carabalí, Aníbal Leguizamón, Washington Corozo, entre otros, ya sea por lesión o porque decidieron salir del equipo.