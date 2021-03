Confirman el lanzamiento del nuevo mapa de Among Us para este 31 de marzo

La popularidad de Among Us durante la cuarentena en la que muchos países se escudaron del COVID-19 durante el 2020 fue tan inesperada para la comunidad como para los propios desarrolladores del juego, que habían lanzado el título dos años antes sin mucho éxito. Esta ola de jugadores hizo que tuvieran que trabajar mucho y sus planes de lanzar un nuevo mapa debieron retrasarse a causa de tanto trabajo para tan poca gente, pero finalmente anunciaron su llegada.

Y es que luego de su anticipo en The Game Awards 2020, poco se supo desde entonces de The Airship, un mapa más que ambicioso, ya que cuenta con tareas inéditas, un tamaño muy superior al de cualquier otro mapa del juego y más características que lo hacen sumamente especial. Y finalmente, por Twitter, terminaron confirmando que el próximo 31 de marzo llegará la actualización con el nuevo mapa.

Como mencionamos, este nuevo mapa contará con tareas nunca antes vistas en Among Us, mecánicas especiales como las escaleras, que te permitirán subir y bajar entre los diferentes niveles del mapa. Además, podrás elegir en qué habitación del juego quieres comenzar. Está claro que The Airship traerá mucha táctica a Among Us, y será un mapa para los jugadores más dedicados.

En la actualización, al parecer, también tendremos mejoras en la moderación, con el sistema de baneos para cuentas reportadas consecutivamente y, para que esto suceda, un sistema de cuentas alojadas en diferentes servidores.

Por lo pronto, lo más importante será el lanzamiento del nuevo mapa, y veremos que otras sorpresas nos tiene preparadas Innersloth para la próxima actualización de Among Us.

