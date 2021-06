Among Us se actualiza con mejores gráficos, nuevos colores, y más

Among Us se lanzó hace tres años en esta fecha, aunque no disfrutó del éxito global que tiene ahora mismo hasta el 2020. Para celebrar su tercer aniversario, el pequeño equipo de Innersloth lanzó su nueva actualización gratuita: te contamos todo lo que trae.

Quizás lo más notable es el agregado de seis colores nuevos para los tripulantes. Estos son: Bronceado, Gris, Banana, Rosa, Granate, y Coral. El agregado cumple la función de que sea posible jugar en salas de 15 jugadores, las cuales también están disponibles a partir de hoy.

Además de eso, el estilo de arte de Among Us ha sido mejorado. Si bien es algo "sutil", Innersloth explicó que hace que sea más fácil para animar. También se agregó soporte para mandos, una nueva pantalla de reunión post-asesinato, y la habilidad de tocar la bocina en el mapa The Airship.

La actualización de Among Us está disponible ahora mismo en PC, Nintendo Switch, y celulares. Pronto, el juego se lanzará en Xbox y PlayStation, además de que agregará nuevos roles, modos, y más contenido.

