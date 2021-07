Among Us tendrá tres ediciones de coleccionista para PlayStation, Xbox y Switch

A pesar de haber pasado ya su período de moda, lo cierto es que Among Us sigue siendo muy popular en ciertos círculos de internet. El juego encontró una base de fans apasionada, y como consecuencia cada vez se puede conseguir en distintas versiones y plataformas. Esta vez, se anunciaron tres ediciones físicas nuevas, que estarán disponibles en PlayStation, Xbox y Nintendo Switch.

Among Us: Crewmate Edition (U$S29,99)

Esta edición trae el juego base de Among Us, con todos sus DLCs cosméticos, además de contenido descargable exclusivo que no fue especificado. Vendrá en una caja con diseño 3D, e incluirá un panel de stickers, una carta holográfica de Mira HQ, un póster del mapa Skeld, y un código para redimir seis fondos de pantalla para celulares y PC.

Among Us: Impostor Edition (U$S49,99)

Esta edición traerá todo lo anterior, además de un cordón para silbato con motivo de Crewmate vs. Impostor, un peluche violeta de Tripulante, un pin esmaltado de Spinning Into Space, y una caja de Impostor Edition edición limitada.

Among Us: Ejected Edition (U$S89,99)

Este es el plato fuerte de la colección. Trae todo lo anterior, e incluye también una manta de lana de Crewmate, un gorrito de Impostor Rojo, y una caja de Ejected Edition edición limitada.

Among Us saldrá en estas ediciones este año para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, y Nintendo Switch. Serán publicadas por Maximum Games, y aún no hay una fecha exacta para su lanzamiento. Recordamos que hoy el juego se actualizó con una nueva tarea y más novedades.

