Among Us: todas las nuevas tareas del mapa The Airship y cómo completarlas

Este miércoles llegó el esperadísimo nuevo mapa de Among Us, luego de varios meses de promesas que finalmente no fueron vacías, sino que se tradujeron en el nuevo mapa The Airship que tiene una enorme cantidad de nuevas ubicaciones y tareas por completar.

En esta guía te entregaremos la forma de completar cada nueva tarea que está disponible en el mapa The Airship de Among Us:

NIVEL SUPERIOR

BÓVEDA

PULIR RUBÍ

El rubí del centro de la sala estará marcado en alguna de sus partes, deberás fregarlo con tu mano (móvil) o con el cursor (PC) en cada parte marcada. Cuando el rubí esté en perfectas condiciones, la tarea será completada.

VESTIR MANIQUÍ

Tendrás un modelo con diferentes atuendos aleatorios en la parte central superior, y deberás vestir al maniquí de la derecha con las prendas de los estantes para que refleje la versión de muestra. Una vez que lo hagas, se completará el desafío.

DESCARGA DE DATOS

Nada nuevo por aquí, enciende la máquina, espera que los datos se transfieran y habrás completado la tarea.

SALA DE REUNIONES

INTRODUCIR CÓDIGO ID

Ésta es una tarea conocida, deberás tomar la tarjeta de la cartera y poner el código de números que allí aparece. Cuando lo hayas copiado apreta el botón verde del check y completarás la tarea.

TRANSFERENCIA DE ENERGÍA

Sube la palanca marcada y completarás parte de una tarea. No hay mucho más que hacer aquí.

TIRAR LA BASURA

Cuando saques la basura de la Sala Principal, Cocina o Enfermería tendrás que venir aquí a bajar la palanca para expulsar la basura de la nave.

SALA DE MÁQUINAS

DESCARGA DE DATOS

Como mencionamos anteriormente, con encender la máquina y esperar que se transfieran los datos, no hay más que hacer.

ABASTECER MOTORES

Cuando llenes con gasolina uno de los bidones en la Bodega, te pedirá que lo rellenes aquí. Simplemente mantén apretado el botón hasta que todo el combustible pase del bidón al motor.

UNIR CABLES

Lleva los cables de una punta a la otra para que coincidan en color y forma.

PLATAFORMA

DESCARGA DE DATOS

La misma tarea nuevamente. Enciende la máquina, espera que se transfieran los datos y sigue tu camino.

TRANSFERENCIA DE ENERGÍA

Sube la palanca marcada y completarás parte de una tarea. No hay mucho más que hacer aquí.

ARCHIVO

DESCARGA DE DATOS

La misma tarea nuevamente. Enciende la máquina, espera que se transfieran los datos y sigue tu camino.

ORDENAR ARCHIVOS

En el centro de la ubicación encontrarás archivos; cada vez que presiones uno, te indicará a qué estantería deberás llevarlo. Repite la acción con los cuatro archivos para completar la tarea.

BODEGA

DESCARGA DE DATOS

La misma tarea nuevamente. Enciende la máquina, espera que se transfieran los datos y sigue tu camino.

ABRIR CAJA FUERTE

Primero deberás utilizar los números de la izquierda para girar la pequeña perilla en el sentido que la flecha indica, hasta llegar al número marcado. Cuando lo hagas con los tres números será el turno de girar la gran manija y abrir la caja.

VENTILACIÓN

ENCENDER VENTILADORES

La plataforma accesible desde la bodega mostrará un código que deberás poner en la plataforma accesible desde las duchas. Copiar el código exacto completará la tarea.

DUCHAS

REPARAR DUCHAS

Deberás mantener apretado el botón y soltar. Cuando sueltes, un martillo golpeará la ducha doblada, necesitas dejarla con la mira directa hacia abajo para completar la tarea.

RECOGER TOALLAS

Aquí no necesitas ingresar a ningún minijuego, con apretar sobre las toallas destacadas serán llevadas al comienzo de la ubicación de duchas. Allí sí deberás ingresar al minijuego y meter todas las toallas en la bolsa una por una.

TRANSFERENCIA DE ENERGÍA

Sube la palanca marcada y completarás parte de una tarea. No hay mucho más que hacer aquí.

SALA PRINCIPAL

DESCONTAMINAR

Introduce tu personaje en la zona de quitar suciedad, y espera a que el porcentaje baje a 0.

REVELAR FOTOS

Introduce las fotos en el agua dentro del cuarto oscuro. Al pasar unos segundos, comenzarás a ver sus ilustraciones. Cuando éstas alcancen todo el color, quítalas del agua y habrás completado la tarea.

UNIR CABLES

Lleva los cables de una punta a la otra para que coincidan en color y forma.

VACIAR BASURA

Selecciona la basura desde sus manijas de color anaranjado. Quítalo del tacho y cuando lo hayas hecho, completarás la tarea.

COMUNICACIONES

DESCARGA DE DATOS

La misma tarea nuevamente. Enciende la máquina, espera que se transfieran los datos y sigue tu camino.

CABINA

ESTABILIZAR DIRECCIÓN

Ordena el mando en la dirección marcada con verde, al igual que la palanca del movimiento.

DESCARGA DE DATOS

La misma tarea nuevamente. Enciende la máquina, espera que se transfieran los datos y sigue tu camino.

TRANSFERENCIA DE ENERGÍA

Sube la palanca marcada y completarás parte de una tarea. No hay mucho más que hacer aquí.

ARMERÍA

GUARDAR FUSILES Y PISTOLAS

Toma las armas de las mesas y llévalas a las estanterías indicadas. Una vez allí, cuélgalas y completarás las tareas.

DESCARGA DE DATOS

La misma tarea nuevamente. Enciende la máquina, espera que se transfieran los datos y sigue tu camino.

TRANSFERENCIA DE ENERGÍA

Sube la palanca marcada y completarás parte de una tarea. No hay mucho más que hacer aquí.

COCINA

SACAR LA BASURA

Selecciona la basura desde sus manijas de color anaranjado. Quítalo del tacho y cuando lo hayas hecho, completarás la tarea.

HACER UNA HAMBURGUESA

Tendrás una lista con los alimentos que deberás usar y el orden. Replícalo con los alimentos que aparecen en la mesa y completarás la tarea.

MIRADOR

UNIR CABLES

Lleva los cables de una punta a la otra para que coincidan en color y forma.

DESCARGA DE DATOS

La misma tarea nuevamente. Enciende la máquina, espera que se transfieran los datos y sigue tu camino.

SEÑAL DE DATOS

Mueve el móvil por la pantalla hasta conseguir una señal Perfecta. Una vez que lo hagas, espera a que se carguen los datos al 100% y completarás la tarea.

SEGURIDAD

REBOBINAR CINTAS

Adelanta o retrasa la grabación hasta llegar al minuto indicado en la etiqueta verde. Pausalo en el momento indicado para completar la tarea.

ELECTRICIDAD

REESTABLECER DISYUNTORES

Baja las palancas en el orden indicado arriba. Comenzando por la número 1 y finalizando con la número 7.

TRANSFERENCIA DE ENERGÍA

Sube la palanca marcada y completarás parte de una tarea. No hay mucho más que hacer aquí.

CALIBRAR DISTRIBUIDOR

Frena los distribuidores en la marca indicada de manera consecutiva. Si fallas alguno de los tres volverás a iniciar de cero.

UNIR CABLES

Lleva los cables de una punta a la otra para que coincidan en color y forma.

ENFERMERÍA

DESCARGA DE DATOS

La misma tarea nuevamente. Enciende la máquina, espera que se transfieran los datos y sigue tu camino.

SACAR LA BASURA

Selecciona la basura desde sus manijas de color anaranjado. Quítalo del tacho y cuando lo hayas hecho, completarás la tarea.

