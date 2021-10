Supertrick Games anunció Deathverse: Let it Die en State of Play, un juego multijugador para PS4 y PS5 que se lanzará a mediados de 2022.

Anuncian Deathverse: Let it Die en State of Play

State of Play

Llegó el momento que todos los fanáticos de Sony estaban esperando: el nuevo State of Play, un evento repleto de novedades de juegos para PS4 y PS5. Esta edición abrió con el anuncio de Deathverse: Let it Die.

Deathverse: Let it Die es un "juego multijugador de supervivencia y acción con combates cuerpo a cuerpo", el cual se mostró en profundidad a través de su primer tráiler, que puedes ver aquí abajo:

Todavía no se dieron muchos detalles sobre el juego, pero sí sabemos que será desarrollado por Supertrick Games. Deathverse: Let it Die saldrá en otoño de 2022 para PS4 y PS5.

Cómo ver en vivo State of Play - octubre 2021

Si quieres ver todo lo anunciado en el evento, te dejamos aquí debajo la transmisión completa: