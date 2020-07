Así suena el tema de Dragon Ball GT en la guitarra de Ellie, de TLOU 2

The Last of Us Parte II cumplió con todas las expectativas. La espera valió la pena y la segunda parte de esta historia logró emocionar a todos los que se sumergieron en esta aventura marcada por la venganza y el perdón. Además de la historia principal, los mínimos detalles también lograron cautivar a la comunidad.

De lo detalles nuevos, uno de los que más gustó tiene que ver con la posibilidad de tocar la guitarra dentro del juego. Avanzada la historia, Joel decide regalarle a Ellie su guitarra como un gesto de reconcilicación entre los dos. Por supuesto, se ofrece a enseñarle a tocar por lo que la mujer, a lo largo de la segunda parte, despliega escenas en las que hace uso del instrumento musical y los jugadores pueden realizar los acordes indicados por medio de una guía.

Escena de Ellie en un teatro en The Last of Us Parte II.

Sin embargo, en un momento de nostalgia, Ellie puede tomar una guitarra y tocar cualquier melodia que el jugador desee. Pues bien, aprovechando la pulida técnica del 'gameplay' para la guitarra, alguien sacó los acorde de la canción 'Mi Corazón Encantado', la legendaria intro del anime Dragon Ball GT.

