Assassin's Creed: Valhalla ya rompió un récord histórico de Ubisoft

Ubisoft es una de las principales compañías en la industria de los videojuegos. Franquicias como Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs, Rainbow Six o Prince of Persia han llevado a Ubisoft a lo más alto durante años. Sin embargo, ningún juego, sin importar la franquicia, se volvió tan relevante en tan poco tiempo como el nuevo Assassin's Creed: Valhalla.

Y así lo hizo saber el Director Financiero de Ubisoft, Frederick Duguet, quien reveló que el trailer del nuevo juego de la franquicia Assassin's Creed alcanzó las 100 millones de visualizaciones en 10 días, y se convirtió en un récord a la hora de un anuncio de un juego por parte de Ubisoft.

"Tuvimos más de 100 millones de visualizaciones del trailer en los primeros 10 días, convirtiéndolo en el trailer más visto en la historia de Ubisoft. Desde la revelación, las visualizaciones acumuladas de videos oficiales y contenido generado por usuarios en cuanto a videos están cerca las 200 millones", reveló Duguet.

El juego, basado en la historia de los Años Oscuros de Inglaterra, entre vikingos nórdicos y los propios ingleses, tiene como fecha de lanzamiento estimada la época de vacaciones de 2020, aunque recientes filtraciones esperan que se presente entre el 15 y 16 de octubre. Assassin's Creed: Valhalla llegará para PS5, PS4, PC, Xbox Series X y Xbox One.

