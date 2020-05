Bandai Namco hace su presentación en Xbox Series X con Scarlet Nexus

Definitivamente una compañía de videojuegos tan grande como Bandai Namco no podía faltar a la primera gran revelación de juegos para la nueva generación de consolas. Es por eso que en el Inside Xbox, el gigante oriental nos presentó el primero de sus títulos que llegará a Xbox Series X: Scarlet Nexus.

El juego se desarrolla en un futuro muy distante, donde la última esperanza de la humanidad cae en un grupo de soldados psiónicos de elite, los cuales deberán batallar una amenaza aparentemente invencible, conocida como los "Otros".

Tu enfoque deberá estar puesto en develar los misterios de un futuro "Brain Punk", envuelto entre la tecnología y las habilidades psíquicas que te presentará Scarlet Nexus.

El juego es un típico ARPG de Hack n' Slash de esos que los jugadores orientales aman, aunque también puede llegar a pegar bien en occidente luego del reciente éxito que juegos como Devil May Cry 5, Final Fantasy 7 Remake o Sekiro: Shadows Die Twice han tenido en esta parte del mundo. No obstante, aun no cuenta con una fecha de lanzamiento confirmada, pero llegará directamente a las consolas de nueva generación.

