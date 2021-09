League of Legends: Wild Rift introduce a dos nuevos campeones originales del Freljord en la versión 2.4b.

Riot Games sigue expandiendo la lista de campeones disponibles en su versión para móviles de League of Legends, y en la nueva actualización de Wild Rift (versión 2.4b), serán introducido dos campeones más al juego: Brand y Nunu & Willump.

Estos dos personajes, con una clara historia y relación con el Fréljord, llegarán dentro del evento doble Escarcha y Flama. Los jugadores se encontrarán con un evento clásico de Wild Rift, donde a partir del 8 de septiembre podrán elegir un lado y completar las misiones para conseguir gratis a uno de estos dos campeones (Escarcha para Nunu & Willump, Flama para Brand), mientras que el otro estará disponible en la tienda.

A nivel de jugabilidad, se espera que no difieran mucho de sus versiones de PC, especialmente Brand, cuyas habilidades no han cambiado mucho desde su lanzamiento original en League of Legends. Por parte de Nunu & Willump, será interesante ver la manera en que funciona su habilidad ¡Gigantobola de Nieve!, una de las habilidades más particulares de todo el juego.

Escarcha y Flama

Dos hijos del Fréljord: uno que entabló amistad con un monstruo y otro que se convirtió en un monstruo. Dos elementos poderosos: el primero se utiliza para crear, el segundo para destruir. ¡Completa misiones diarias para obtener piezas que puedes cambiar en la tienda del evento por recompensas espectaculares!