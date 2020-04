'Breathe': la épica canción de Riot que acompaña el lanzamiento de Legends of Runeterra

Si algo ha hecho perfectamente Riot Games es anticipar sus nuevos lanzamientos, y en este caso han ido hasta niveles impensados para lanzar Legends of Runeterra, su juego de cartas que desde hace unos meses se podía probar en su Beta Abierta en PC.

El lanzamiento de la versión oficial para móviles y PC de Legends of Runeterra fue precedido de una gran cantidad de cinemáticas, llamadas "Cuentos de Runaterra", donde se veían fragmentos de lo que sucede en diferents regiones del universo de League of Legends. Sin embargo, el momento del lanzamiento fue aún más épico.

Para presentar el juego, Riot lanzó 'Breathe', una nueva canción, que acompaña una gran cinemática de batalla entre dos guerreros, Darius, de Noxus, y Zed, de Jonia. Acompañados por muchas de las figuras que vemos transformadas en cartas en el juego.

Letra:

I hear the sound, echoes beneath

Angels and skylines meet

And I'm straining to reach

The light on the surface, light on the otherside

I feel the pages turning, I see the candle burning down before my eyes,

Before my wild eyes

I feel you holding me

Thigter, I cannot see when will we finally

Breathe, breathe, breathe, breathe,

Breathe, breathe, breathe

I feel the pages turning, I see the candle burning down before my eyes,

Before my wild eyes

I feel you holding me

Thigter, I cannot see when will we finally

Breathe, breathe, breathe, breathe,

Breathe, breathe, breathe...

Legends of Runeterra es el juego de cartas basado en el Universo de League of Legends, y su versión oficial llega con la región de Aguasturbias en la expansión Marea Creciente. De esta manera, el juego cuenta con más de 200 cartas de las regiones Demacia, Jonia, Noxus, Fréljord, Islas de las Sombras, Zaun & Piltóver y Aguasturbias, a las que se irán sumando nuevas cartas en el futuro.

