Call of Duty: Activision da los primeros detalles de la próxima entrega

Tras montones de rumores, especulaciones y supuestas filtraciones, ya tenemos los primeros datos oficiales del próximo Call of Duty. La publicadora Activision ha confirmado que será desarrollado por Sledgehammer Games, y que saldrá este 2021.

Durante una reunión con inversionistas, afirmaron que la nueva entrega en la saga verá la luz durante el cuarto trimestre de este año. Será una entrada "hecha para la próxima generación de consolas" y para PC, lo que no significa que no salga en PS4 y Xbox One.

Agregaron que "se integrará con y mejorará el ecosistema de Call of Duty", dando a entender que tendrá una conexión con Warzone. También adelantaron que será una experiencia con una campaña visualmente impresionante, y con modos multijugador y cooperativos.

Sledgehammer hizo referencia a su regreso con el anterior tweet, luego de que se rumoree que se encargarían de este CoD. Según posibles filtraciones, esta entrega transcurriría en la Segunda Guerra Mundial, y se titularía WWII Vanguard.

Lee También