Cancelan Magic Legends: el RPG cerrará sus puertas este año

En marzo de este año, la desarrolladora Cryptic Studios y la editora Perfect World Entertainment lanzaron en Epic Games Store la beta abierta de Magic: Legends, un RPG de acción basado en el juego de cartas de Wizards of the Coast. Un poco más de tres meses después, los responsables del juego han anunciado su cancelación y clausura.

A partir del 31 de octubre de 2021 se cerrarán los servidores de Magic: Legends, tal como anunció Cryptic Studios a través de Twitter. Explicaron que "nuestra visión para Magic: Legends no terminó siendo lo que esperábamos, pero estamos orgullosos de lo que conseguimos", y agradecieron a Wizards of the Coast.

Gracias a los creadores del juego de cartas, "pudimos traer el multiverso expansivo de Magic: The Gathering a una gran audiencia, y exploramos nuevos ángulos dentro del género de los ARPG". Dijeron haber aprendido varias lecciones valiosas en el camino, que serán usadas para sus próximos proyectos. Finalmente, agradecieron a los jugadores que participaron de sus fases beta y alfa.

¿Habrá reembolsos para quienes gastaron dinero Magic: Legends?

Quienes gastaron dinero dentro del juego a través de la web Arc y Epic Games Store, recibirán un reembolso del 100%. Y si bien los servidores permanecerán activos hasta el 31 de octubre, la tienda digital dejará de aceptar dinero real a partir de esta semana.

Magic: Legends intentó tener un estilo de gameplay similar a Diablo, en el que los jugadores utilizaban distintas habilidades inspiradas en las cartas de Magic en un punto de vista isométrico. La realidad es que siempre se sintió como un producto sin terminar, y no recibió buenas críticas en el tiempo que estuvo disponible. Su lanzamiento estaba planeado para PS4 y Xbox One, además de PC.

