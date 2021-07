Capcom da el primer vistazo al cooperativo de Monster Hunter Stories 2

Tras una presentación en el E3 2021 que dejó a sus fans queriendo algo más, Capcom ha regresado con una presentación virtual centrada únicamente en su próximo juego, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. El juego de Nintendo Switch y PC se dejó ver otra vez, en esta ocasión con un especial enfoque en algunas de sus características, como su gameplay cooperativo.

Contenido post-lanzamiento de Monster Hunter Stories 2

Revelaron por primera vez el Roadmap del juego, que incluye varias actualizaciones gratuitas, desafíos, monstruos, y más.

Primer vistazo al cooperativo de Monster Hunter Stories 2

Con un segmento de más de nueve minutos, demostraron cómo funcionará la jugabilidad de a dos en el RPG.

Canción principal de Monster Hunter Stories 2 en inglés

Capcom ya había revelado la canción que acompañará al juego en su versión para Japón. Ahora mostraron el tema que se lanzará junto a su versión para Occidente. Así es "Scarlet Land Lit Up By The Heavens", que vino acompañada con un montaje de momentos del juego.

Trailer de lanzamiento de Monster Hunter Stories 2

La transmisión cerró con el trailer de lanzamiento de Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, que adelantó más sobre la experiencia que llegará en su versión final el próximo 9 de julio de 2021.

