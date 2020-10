Riot lanza el nuevo trailer cinemático de Wild Rift basado en League of Legends

El desarrollo de League of Legends: Wild Rift está entrando en sus última etapas, mediante las cuales hemos llegado ya a la etapa de Pruebas Regionales y para celebrarlo desde Riot Games nos presentaron una nueva cinemática, tal y como nos tienen acostumbrados.

La cinemática "You Really Got Me" destaca a varios de los Campeones principales de League of Legends, como lo son Jinx, Yasuo, Blitzcrank, Camille, Braun y Zed, entre otros de los que ya están disponibles en Wild Rift, donde aún quedan algunos personajes por ser lanzados.

Por si fuera poco, también lanzaron un nuevo trailer gameplay sobre la versión de League of Legends para móviles, un juego que buscará mantener la escencia que hizo grande a la franquicia en PC, mientras se adapta a los tiempos más rápidos que requiere un juego de móviles.

Como ya explicaron desde Riot, el juego llegará próximamente a las demás regiones y se espera que a mediados de 2021 sea lanzado oficialmente en todo el mundo.

