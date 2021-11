El primero de los aspectos de Arcane ya se encuentra disponible en el cliente de League of Legends.

Cómo conseguir gratis la skin de Jayce Arcane en League of Legends

League of Legends

League of Legends

El lanzamiento de la serie Arcane en Netflix continúa siendo fructífero para los jugadores de los títulos de Riot Games, y en ésta ocasión, específicamente para los de League of Legends. Y es que el primero de los aspectos de Arcane fue lanzado en el juego.

Se trata de Jayce Arcane, que ya se puede conseguir gratis en League of Legends completando la misión que desbloquea al campeón (para quienes no lo tengan) y su aspecto especial de Jayce Talis dentro de la serie animada de League of Legends.

Todos los jugadores podrán conseguir estas recompensas al completar la misión que requiere lo siguiente:

• Gana 1 partida o Juega 3 partidas

De cualquier forma, no te debería costar demasiado conseguir esta nueva skin gratuita en League of Legends, y se puede completar jugando partidas emparejadas en cualquier modo de juego (Grieta del Invocador, ARAM o URF.

También se activo dentro del cliente de League of Legends la sección "Archivos del Consejo", donde podrás leer fragmentos del diario de Jayce Talis que no aparecen en la serie Arcane y conocer más sobre su investigación en la tecnología Hextech y la magia arcana.

Recuerda que semanalmente se irán desbloqueando nuevos aspectos para el resto de los campeones de League of Legends que aparecen como personajes principales en Arcane, como lo son Caitlyn, Jinx y Vi.