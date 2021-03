Cómo funcionan las cuentas en Among Us

Innersloth anunció que el próximo 31 de marzo tendremos la tan esperada actualización de Among Us, la cual nos traerá el nuevo mapa para el juego, The Airship, pero que no será la única novedad, ya que también se implementará el sistema de cuentas para el juego.

A continuación te explicamos cómo funcionará éste sistema, que también te permitirá reportar jugadores con nombres ofensivos, comportamientos inadecuados y, lógicamente, a aquellos que estén utilizando hacks o haciendo trampa en el juego.

• Crear una cuenta será gratuito para el juego y, por el momento, no se podrá conectar con otras plataformas. Es decir, una cuenta de Steam sólo se puede acceder desde Steam, una de Epic Games Store, sólo se podrá acceder desde es plataforma y así.

• Las cuentas serán necesarias para acceder al chat libre. De lo contrario, únicamente podrás utilizar el chat rápido.

• Deberás crear una cuenta para poder cambiar tu nombre libremente. De lo contrario, tendrás que elegir de una lista aleatoria. Los nombres no son exclusivos y múltiples jugadores podrán usar el mismo nombre.

• Tener cuenta te permitirá reportar a jugadores que estén actuando de manera inapropiada. Los reportes serán leídos por personas reales y no bots, por lo que será necesario que tus reportes tengan una razón escrita.

• Si no tienes cuenta también podrás jugar como Invitado, pero sólo podrás acceder a la partida, al Chat Rápido y no podrás cambiar tu nombre.

Estas son las principales novedades que tendrás en el sistema de cuentas de Among Us que se implementarán en el juego desde el próximo 31 de marzo.

