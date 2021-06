Cómo ver todas las presentaciones del E3 2021 este sábado: Ubisoft, Devolver Digital, y más

Hoy sábado 12 de junio comienza el E3 2021, y luego de haber estado ausente un año, empieza con todo: en el primer día, tenemos presentaciones de Ubisoft, Devolver Digital, y Gearbox Software. A continuación te contamos cuándo es cada una y qué esperar de ellas, además de cómo verlas.

PRE-SHOW

Antes de empezar con los anuncios de las empresas, nos espera un pre-show de dos horas. No se sabe bien qué se mostrará o en qué consistirá, pero marca el comienzo oficial del E3 2021. Se podrá ver a partir de esta hora:

• Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y México: 12:00hs

• Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 13:00hs

• Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 14:00hs

• Estados Unidos: 13:00hs (zona ET) / 10:00hs (zona PST)

• España: 19:00hs

UBISOFT FORWARD

La desarrolladora mostrará, como siempre, sus próximos proyectos en el E3 2021, incluyendo Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, Riders Republic, y Far Cry 6. Además, se hablará de juegos como Assassin's Creed Valhalla y Rainbow Six Siege. Lo podremos ver hoy sábado 12 de junio a esta hora dependiendo de tu país:

• Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y México: 14:00hs

• Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 15:00hs

• Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16:00hs

• Estados Unidos: 15:00hs (zona ET) / 12:00hs (zona PST)

• España: 21:00hs

DEVOLVER DIGITAL

La editora de montones de juegos indies exitosos como Fall Guys, My Friend Pedro, Loop Hero y Katana Zero, estará presente con su clásico estilo bizarro de presentación en vivo. Se mostrarán juegos como Death's Door y Phantom Abyss. Podrás verlo hoy a esta hora:

• Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y México: 15:30hs

• Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 16:30hs

• Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:30hs

• Estados Unidos: 16:30hs (zona ET) / 13:30hs (zona PST)

• España: 22:30hs

GEARBOX ENTERTAINMENT

La desarrolladora de Borderlands estará presente durante el primer día del E3 hoy sábado 12 de junio. En el pasado Summer Game Fest revelaron su nuevo proyecto, Tiny Tina's Wonderlands, por lo que quizá muestren más al respecto. Su conferencia será a esta hora según tu país:

• Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y México: 16:00hs

• Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 17:00hs

• Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 18:00hs

• Estados Unidos: 17:00hs (zona ET) / 14:00hs (zona PST)

• España: 23:00hs

E3 2021 - CÓMO VER TODAS LAS CONFERENCIAS EN VIVO

Como todos los años, habrán transmisiones oficiales en YouTube y Twitch donde podrás seguir todo el evento en vivo.

Para verlo a través de YouTube, puedes hacerlo aquí.

Para verlo a través de Twitch, puedes hacerlo aquí.

