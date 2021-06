Todas las novedades sobre Zelda en el Nintendo Direct de la E3 2021

Sí, la secuela de Zelda: Breath of the Wild fue la presentación que cerró el Nintendo Direct en la E3 2021, y si bien no reveló la fecha de lanzamiento de esta esperada entrega para Nintendo Switch, tampoco fue la única novedad sobre el futuro de la franquicia.

Por eso, en ésta nota tendrás un recopilado con las novedades sobre Zelda en el Nintendo Direct de la E3 2021:

Expansión de Hyrule Warriors

La primera de las revelaciones de Nintendo sobre Zelda en la E3 2021 fue la de la primera expansión para Hyrule Warriors, el exitoso juego lleva más de 3 millones y medio de copias vendidas y tendrá una expansión en dos partes.

La primera llegará el 18 de junio, y los jugadores podrán encontrarse con las siguientes novedades:

• Nuevo personaje jugable

• Nuevas armas para Link y Zelda

• Nuevo nivel de dificultad

• Nuevos desafíos y enemigos

La segunda parte está pactada para noviembre, y tendrá más personajes, escenarios, habilidades y desafíos, entre varias otras novedades que podremos disfrutar a partir de la segunda parte de la expansión de Hyrule Warriors.

Remake de The Legend of Zelda: Skyward Sword

El clásico juego lanzado en 2011 contará con una nueva remasterización, llamada The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, que estará disponible a partir de este 16 de julio y fue presentada con el siguiente video:

Game & Watch con cuatro juegos originales de Zelda

Esta consola-reloj es una nueva locura por parte de Nintendo, y cuenta con títulos originales de Zelda (The Legend of Zelda, The Aventure of Link, The Legend of Zelda: Link's Awakening y un juego básico de Zelda para el Game & Watch).

Nuevo trailer Zelda Breath of the Wild 2

La tan esperada secuela de Breath of the Wild es el juego más esperado de Nintendo Switch, aunque desde Nintendo siguen sin ponerle un nombre oficial y nombrarlo como "secuela" de Breath of the Wild. El video nos muestra más escenas del juego y confirma que se lanzará en 2022.

Lee También