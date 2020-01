Confirman que Dante de Devil May Cry 5 será DLC de Super Smash Bros. Ultimate

Tal parece que todo el suspenso que Nintendo intenta poner antes de presentar un nuevo personaje para el Super Smash Bros. Ultimate fue tirado por la borda luego de los comentarios inesperados de Brian Hanford. ¿Quién es Brian Hanford? es la voz del nuevo personaje de Devil May Cry 5, V.

Pero, ¿qué tiene que ver Hanford con SSBU? En una reciente entrevista de "AMA" (Ask Me Anything - Pregúntame lo que quieras), fue consultado sobre la posibilidad de que V sea parte del videojuego de pelea de Nintendo. "Eso es lo que me molesta", confesó Hanford. "Soy (V) un nuevo personaje. Por lo que no estoy en el lore de DMC lo suficiente como para ser considerado para Super Smash."

V, el más reciente personaje de Devil May Cry.

De acuerdo al actor de voz, tener a V en el Super Smash o en un juego de Marvel vs Capcom sería su "meta máxima en la vida". Y luego agregó algo que sorprendió a todos: "Ser parte de un Marvel vs Capcom o Super Smash Bros será increíble, que es lo que Dante va a ser".

Dante sería el nuevo personaje descargable de Super Smash Bros. Ultimate.

Así es como Hanford parece haber revelado que efectivamente, será Dante un DLC en el Super Smash Bros. Ultimate. Aunque no especificó si será el siguiente DLC (luego de Joker, Hero, Banjoo & Kazooie y Terry), o si llegará algo más en el futuro.

Lista de los DLC de SSBU hasta el momento.

Previamente, el director de Devil May Cry, Hideaki Itsuno, nunca descartó la posibilidad. En una entrevista con VG24/7 en febrero de 2019, Hideake explicó que creía que DMC necesitaría una historia en Nintendo antes de que Dante ingrese a un juego como el SSBU. Desde entonces, Devil May Cry llegó a la consola híbrida, Nintendo Switch con una edición especial, por lo que ese punto ya estaría cubierto.

Veremos en los próximos días si desde Nintendo deciden hacer la revelación oficial o si se trata de un error de comunicación por parte de Hanford, ya que de ser cierto, es una noticia de alto calibre y mucha importancia para los fanáticos de ambos juegos.

