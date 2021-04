Consigue gratis un nuevo juego en la Epic Games Store

El tiempo de Creature in the Well como el juego gratis de la Epic Games Store llegó a su fin, y una nueva semana da inicio en la tienda de Epic con Tales of the Neon Sea como el título que se podrá conseguir sin costo alguno y añadir a la biblioteca para siempre.

El juego lanzado por el estudio Palm Pioneer en 2018, introduce al jugador en una aventura de plataformas diferente. Y es que no se basará en vencer enemigos, sino en resolver puzzles e investigar diferentes hechos y sucesos en un mundo donde humanos y robots conviven con desconfianza mútua y donde felinos mafiosos intentan llegar a la cima de la cadena evolutiva.

El juego te llevará a resolver diferentes misterios para descubrir la verdad detrás de ellos... o tal vez incluso un misterio superior.

Para jugar Tales of the Neon Sea, tu PC debe contar con las siguientes especificaciones:

REQUISITOS MÍNIMOS

Sistema Operativo: Windows 7

Procesador: Intel Core2 Duo E6400 @ 2.13GHz

Memoria: 8 GM de RAM

Almacenamiento: 2 GB de espacio disponible

DirectX: Version 11

Tarjeta Gráfica: NVIDIA GeForce GT 730 o Radeon HD 4830

REQUISITOS RECOMENDADOS

Sistema Operativo: Windows 10

Procesador: Intel Core i5-2300

Memoria: 8 GB de RAM

Almacenamiento: 2 GB de espacio disponible

DirectX: Version 11

Tarjeta Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 650 o Radeon HD 7750

