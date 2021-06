Cyberpunk 2077 se actualiza a su versión 1.23 antes de volver a PS Store

Luego de una racha de malas noticias, CD Projekt parece recuperarse, ya que Cyberpunk 2077 está por volver a PS Store. Para prepararse, la desarrolladora lanzó su parche 1.23.

Como era de esperarse, la actualización arregla montones de bugs antes de su relanzamiento en PS4 y PS5. El rendimiento y la estabilidad de Cyberpunk 2077 eran especialmente malos en consolas, por lo que la versión ataca esos problemas en específico.

Las notas del parche prometen "varios arreglos de crashes en animaciones, interfaz, escenas, y sistemas de jugabilidad y físicas". Además dice mejorar la optimización de CPU en consolas, y soluciona problemas de misiones principales como The Heist, Down on the Street, y The Nomad, entre varias otras.

La desarrolladora polaca no ha concluido su trabajo con Cyberpunk 2077. A pesar de que este es su tercer parche en tres meses, y varios de sus errores han sido arreglados, sigue estando lejos de ser lo que fue prometido originalmente. Recordamos que volverá a PS Store el 21 de junio.

