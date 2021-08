DK supera a T1 y se consagra campeón de la LCK de League of Legends

La esperada definición del Summer Split de la liga coreana finalmente se dio en la mañana de este sábado, en ella DWG KIA, actual bicampeón de la región y vigente campeón del mundo, se enfrentó a T1, la dinastía más grande en la historia de League of Legends. Los equipos no decepcionaron, pero al final la actualidad pudo más que la historia y DK se quedó con la serie por 3-1.

El plan de juego de las primeras dos partidas fue tan claro como efectivo para T1: poner por delante a la Camille de Khan y anular por completo a Canna. Por ello, Canyon y Showmaker no pararon de aparecer en el carril superior durante toda la fase de líneas. Como mencionamos, esto fue efectivo y ni siquiera la proactividad de Teddy con Ezreal pudo hacerle frente, por lo que DK sacó rápidamente un 2-0 a su favor.

Para el tercer juego, Gumayusi saltó a la Grieta del Invocador en lugar de Teddy, y si bien no fue el protagonista estelar, T1 dio vuelta las tablas y ganó el mapa en 21 minutos. El cuarto juego volvio a ver a T1 dominar durante la fase de líneas, pero reiterados errores le dieron a DK la posibilidad de remontar, exterminar a T1 y aunque los de Faker se llevaron el Alma de los Infiernos, nunca pudieron utilizarla, ya que DK cerró la partida antes de que regresen al juego, para llevarse la serie y el campeonato.

Highlights DK vs T1 - Final Summer Split LCK de League of Legends

Con esto, DK se lleva su tercer título al hilo en la LCK de League of Legends, aunque las repercusiones no irán más allá que el festejo, ya que ambas organizaciones tienen su lugar asegurado en Worlds 2021, el próximo campeonato mundial de League of Legends, que se llevará a cabo entre octubre y noviembre en una sede europea a definir.