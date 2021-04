Dan más detalles de Final Fantasy VII Remake Intergrade para PS5

Uno de los mejores RPGs del año pasado, Final Fantasy VII Remake, recibirá su propia mejora para PS5. Esta llegará en la forma de FF7R Intergrade, que traerá todo tipo de cambios, tanto visuales como de gameplay, al juego. Esta vez Square Enix ha detallado el contenido original que se le agregará, es decir el nuevo episodio protagonizado por Yuffie Kisaragi.

Han revelado que el título de esta expansión será "EPISODE INTERmission". Reiteraron que lo podremos adquirir como una compra separada, por lo que al no ser DLC no hará falta tener la mejora de PS5 para jugarlo. Recordamos que para quienes tienen FF7R gracias a PlayStation Plus no podrán conseguir la versión Intergrade gratis; quienes lo hayan comprado en PS4 sí.

Square Enix también reveló algunos detalles sobre INTERmission. Yuffie tendrá un "estilo de juego único", basado en ataques con su shuriken gigante. También podrá usar ninjutsu de alto alcance. Estas habilidades podrán tener poderes elementales de fuego, hielo, relámpago o viento. El personaje también tendrá una habilidad que le permitirá crear un tornado que empuje enemigos.

Además de Sonon, su compañero que ya había sido revelado, Yuffie estará acompañada en su misión de hurto hacia Shinra por Zhijie, Nayo, Billy Bob, y Polk. Todos estos serán miembros de Avalanche HQ.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade estará disponible el 10 de junio, y EPISODE INTERmission se lanzará junto a esta mejora para PS5. También habrá una Digital Deluxe Edition, con un mini soundtrack digital, un mini artbook digital, y un arma bonus para usar con Yuffie. La saga también llega hoy a PS5 a través de la beta de Final Fantasy XIV.

Lee También