Days of Play: revelan el Desafío 2 del PlayStation Player Celebration

Continúa el evento Days of Play, cuyo objetivo es dar a todos los jugadores de PlayStation premios y recompensas exclusivas con solo jugar títulos en PS4 y PS5. Ahora han revelado cuál es el Desafío 2 de la PlayStation Player Celebration.

Para conseguir el segundo set de premios, el objetivo es el de jugar 2,9 millones de videojuegos, y ganar 8,5 millones de trofeos. Por supuesto que son misiones colaborativas, por lo que todos los registrados al evento suman hacia esta meta.

Si quieres participar y ayudar a la comunidad a conseguir este Desafío, solo tienes que registrarte aquí con tu cuenta de PlayStation Network. El premio consiste en cinco avatares: de Little Big Planet, Ghost of Tsushima, Horizon: Zero Dawn, The Last of Us Part 2, y Demon's Souls.

Esta fase durará entre hoy 25 de mayo y el próximo 31 de mayo. Puedes encontrar más información sobre este evento aquí.

Lee También