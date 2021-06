Dead by Daylight se destaca como lo más vendido en Steam esta semana

Como es costumbre, al final de cada semana llega el reporte con las ventas más destacadas durante los pasados siete días en Steam. Y en ésta ocasión ningún juego pudo hacerle frente a la gran actualización de Dead By Daylight, que incorporó contenido de Resident Evil al juego.

Dead by Daylight - Resident Evil Chapter es la actualización que se lanzó el pasado martes para el juego de horror y supervivencia multijugador que lleva ya cinco años en el mercado y gracias a este tipo de nuevo contenido que lanzan los desarrolladores, se mantiene entre los títulos más jugados.

Top 10 de juegos más vendidos de Steam esta semana

1- Dead by Daylight - Resident Evil Chapter

2- Guilty Gear Strive

3- Valve Index VR Kit

4- Naraka: Bladepoint

5- It Takes Two

6- Wildermyth

7- Battlefield™ 2042

8- Guilty Gear Strive Deluxe Edition

9- Sea of Thieves

10- CS:GO Status Prime Upgrade

Guilty Gear Strive vuelve a aparecer esta semana, con dos de sus versiones en el Top 10, y que el Index VR Kit de Valve se ubique en el Top 3 demuestra que en estos días no hubo demasiadas novedades interesantes en cuanto a lanzamientos de juegos o contenido descargable nuevo.

Veremos si la próxima semana esta lista varía mucho, algo que parece que sucederá, con nuevos juegos pactados para ser lanzados y actualizaciones como la de Piratas del Caribe para Sea of Thieves, algo que seguramente lo ubique entre lo más vendido.

