¡Draven imparable! Beyond Gaming elimina a Unicorns of Love de Worlds 2021

Con su inesperada victoria ante Cloud9, Unicorns of Love logró forzar un desempate ante Beyond Gaming, buscando no ser el primer eliminado del Grupo B del Play-In en Worlds 2021. Y en una pareja partida que contó con robos de Barón y un Draven imparable, finalmente los rusos no pudieron con los asiáticos y se irán a casa.

Beyond Gaming comenzó la partida siendo superior, y sacando ventaja en las diferentes líneas. Sin embargo, el principal problema fue el Draven de Doggo, que se salió de control y comenzó a sacar asesinatos aprovechando su nueva pasiva e interacción con las acumulaciones.

Unicorns of Love tuvo sus momentos para remontar e incluso logró robarse un Baron para mantenerse en juego y emparejar las acciones. Pero la ventaja que tenía el ADC de Beyond Gaming era demasiada y una buena pelea en equipos fue todo lo que necesitó para llevar a su equipo a la victoria.

Highlights Worlds 2021 - Unicorns of Love vs Beyond Gaming (Repechaje)

Unicorns of Love se suma a Infinity Esports como los eliminados en la Fase de Grupos del Play-In, mientras que Beyond Gaming tendrá una serie al mejor de cinco ante Galatasaray Esports para ver qué equipo se enfrentará a Hanwha Life por un lugar en el Main Stage de Worlds 2021.