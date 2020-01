EA Sports lanzó una nueva actualización del FIFA 20 ¡Hacer goles es más fácil!

El equipo de desarrollo del EA Sports ha lanzado una nueva actualización para su juego FIFA 20, la cual ya se puede descargar en el juego tanto en PC como en las consolas PlayStation 4 y Xbox One. La nueva versión es bastante masiva y cuenta con mejoras en prácticamente todos los apartados del juego.

Entre lo más destacado se encuentran las novedades en el juego en el apartado, justamente, de jugabilidad, ya que ahora será mucho más simple convertir goles en determinadas situaciones que puedes ver abajo.

Correcciones y mejoras de FIFA Ultimate Team

Hemos corregido los siguientes errores:

La ventana emergente para informar de conflictos de plantillas en los DCP no tenía en cuenta todas las plantillas disponibles.

El icono de la lista de transferibles a veces mostraba números incorrectos.

A veces, las imágenes en el campo se solapaban tras marcar un gol en Squad Battles.

A veces se indicaba que los artículos de mánager tenían un 0 % de negociaciones.

Algunas recompensas de escudos se mezclaban con el fondo de la pantalla Progreso de temporada.

En Crack de la pista, la IU no siempre mostraba cuánto valía un gol hasta que se marcaba.

Durante la creación del club de FUT, el artículo del jugador cedido aparecía en una posición incorrecta aunque el jugador lo hubiese colocado en la correcta. Este error era únicamente visual.

En el menú de Plantilla, los artículos de los jugadores conceptuales de la plantilla activa no se sustituían automáticamente por un artículo de jugador activo obtenido en la pestaña Mercado de transferibles.

Se han solucionado situaciones excepcionales en las que el juego se colgaba al desplazarse por la lista de amigos cuando se intentaba jugar contra un amigo.

– El diseño de los artículos de los jugadores OTW se cortaba cuando se mostraban sobre el campo después de marcar un gol.

A veces, las imágenes dinámicas desaparecían temporalmente.

Se han actualizado algunos elementos visuales de la interfaz.

Correcciones y mejoras del modo carrera

Hemos hecho las siguientes mejoras:

Se ha ajustado la dificultad Ultimate para que suponga un reto mayor.

Se han añadido enlaces al menú de la plantilla y a la pantalla de gestión del equipo en las conversaciones con los jugadores.

Se han realizado ajustes en las opciones del color del cabello en algunos peinados del mánager.

Hemos corregido los siguientes errores:

Se han eliminado los indicadores de forma del jugador en el modo Carrera, ya que a veces se mostraban por encima de otros elementos de la IU. Los indicadores de forma solo se usan en el modo Partido rápido.

Al editar porteros en Carrera de jugador, estos no llevaban equipaciones de portero.

Correcciones y mejoras del modo VOLTA

Hemos hecho las siguientes mejoras:

Los ejercicios de entrenamiento de los expertos ahora muestran marcadores de uno contra uno.

Se ha eliminado el resalte del botón para añadir o quitar invitados cuando no hay un segundo mando conectado.

Hemos corregido los siguientes errores:

A veces aparecían varios avatares de Syd en la HISTORIA VOLTA.

Torneos:

Hemos corregido el siguiente error:

Algunos equipos no jugaban la cantidad adecuada de partidos al jugar en la MLS.

Acabado visual y presentación:

Hemos hecho las siguientes mejoras:

Hemos añadido 71 nuevos rostros.

Solo estarán disponibles tras una actualización del servidor. Sigue a @EAFIFADIRECT para saber cuándo aparecerán en el juego.

Se han actualizado varias equipaciones, balones, vallas publicitarias, escudos y rostros en 2D.

Hemos corregido los siguientes errores:

Se han corregido algunas situaciones en las que la cámara no realizaba transiciones de forma fluida en los pases rasos durante el partido.

Se ha solucionado un problema que provocaba que el texto no se mostrase alineado al descargar una actualización de la plantilla.

A veces, las celebraciones provocaban la aparición temporal de una pantalla en blanco en el estadio Century Link Stadium.

Correcciones y mejoras sobre las mecánicas de FIFA 20

Hemos hecho las siguientes mejoras:

Se ha aumentado aún más el impacto del cambio en la capacidad de respuesta de los regates que se introdujo en la 2.ª actualización.Se ha mejorado la capacidad de respuesta de los regates, cuando no se utilizan modificadores o filigranas, de los jugadores que tengan una valoración media de 80 o más entre los atributos de regate, agilidad y equilibrio.

La efectividad de esta mejora se basará en la valoración media, siendo la menor mejora para un valor de 80 y la mayor para un valor de 99.

Se ha aumentado la efectividad de los tiros fáciles realizados desde el interior del área a 13,7 metros o menos del objetivo.

Ahora es más probable que estos tiros vayan entre los tres palos en lugar de impactar en el poste o salirse de la portería.

El objetivo es la ubicación exacta a la que se espera que vaya el balón: se determina al combinar la entrada direccional con el ajuste de asistencia de tiro.

Los tiros que se realicen con poco ángulo de disparo ahora tienen un poco más de probabilidad de colarse entre los tres palos.

Se ha reducido el tiempo máximo de espera de los jugadores en el modo Partido rápido de 30 a 15 segundos.

Se ha aumentado la velocidad de las animaciones de los pases al sacar de portería.

Los cambios en la velocidad de los pases al sacar de portería realizados en la 7.ª actualización afectaban también a otras jugadas a balón parado, así que se han revertido gracias a los comentarios que hemos recibido por parte de la comunidad.

El cambio realizado en esta actualización solo afecta a las animaciones de los pases al sacar de portería y no al resto de jugadas a balón parado.

Ahora es menos probable que los tiros exactos realizados en la franja verde se vean afectados por errores.

Se han ajustado los objetivos de los tiros exactos realizados en la franja verde para que sean más efectivos.

Al realizar la transición a una jugada a balón parado, los jugadores tendrán que pulsar una dirección después de la transición para ejecutar rápido la jugada ensayada.

Este cambio impide que se ejecuten de forma accidental las jugadas a balón parado cuando se mantiene pulsada una dirección al solicitar una acción de pase o tiro durante la transición.

Se ha aumentado la velocidad de salida al esprintar después de un regate con movimiento lateral de los jugadores que tengan una valoración media de 80 o más entre los atributos de regate, agilidad y equilibrio.

Esta acción se puede realizar durante un regate con movimiento lateral al esprintar en una dirección concreta.

La efectividad de esta mejora se basará en la valoración media, siendo la menor mejora para un valor de 80 y la mayor para un valor de 99.

Hemos corregido los siguientes errores:

Una combinación de botones específica provocaba que el icono de cambio del segundo defensa desapareciera temporalmente.

La lógica de los fueras de juego detectaba un receptor de pase incorrecto en algunas situaciones. Esto ocurría cuando dos receptores potenciales del pase estaban muy cerca el uno del otro y solo uno de ellos estaba en posición de fuera de juego.

