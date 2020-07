EA Sports responde sobre la posibilidad de añadir un Ultimate Team en UFC 4

Ayer por la mañana EA Sports presentó oficialmente su nueva entrega de la franquicia UFC, con la llegada del cuarto título, el cual se lanzará dos años después de su entrega previa y que llegará para PS4 y Xbox One el próximo 14 de agosto.

En su revelación, EA Sports dio a conocer el trailer, la portada, recompensas por preordenar y algunas de las características principales del juego, aunque dejaron ciertas incógnitas. Y una de las que más les interesó a los jugadores es ver si el Modo Ultimate Team regresaría luego de una floja entrega en UFC 3.

Finalmente, en declaraciones con el portal TheSixthAxis, el director creativo Brian Hayes explicó por qué no habrá Ultimate Team en el UFC 3: "En definitiva todo se decidió al ver las estadísiticas que tenemos de la gente jugando el título. Nunca fue la mejor elección para un juego de pelea 1v1 y siempre hemos tenido problemas para darle sentido de la misma manera que en un juego basado en un deporte en equipo. Se llama Ultimate Team porque funciona muy bien con deportes de equipos."

Además, Hayes añadió que "en comparación con los otros juegos donde el Ultimate Team es sumamente fuerte, en UFC no atrapa de la misma manera. Es por eso que tomamos el enfoque de, en vez de tratar de pegarnos la cabeza contra la pared y hacer algo que no se ajusta bien, tomar esos recursos y tratar de crear algo con conexión al perfil del luchador, sistema de vanidad y perfiles de conexión mundial, y cosas como esas, que recompensan a cada jugador con un sentido de progresión y recompensas y personalización que no afecta la jugabilidad, sino a la vanidad".

De esta manera, veremos microtransacciones dentro de UFC 4, pero estarán basadas en darle diferentes estilos de personalización de luchador a los jugadores y no tanto en un sistema de mejorarlo estadísticamente.

Por el momento el juego no cuenta con una versión para consolas de nueva generación, pero Hayes explicó que esperan poder entregar el título en consolas de nueva generación con las funciones de retrocompatibilidad que tendrán las consolas, aunque no han revelado ninguna mejora significativa para dichas consolas en términos gráficos o de jugabilidad, al menos en el UFC 4.

