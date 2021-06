El FIFA 22 incluiría a una comentarista mujer por primera vez en la historia de la franquicia

Poco a poco van apareciendo detalles e imágenes filtradas sobre el FIFA 22, la próxima entrega de la franquicia desarrollada por EA Sports. Y es un juego que tiene que ser superador, si no quiere verse sorprendido por Konami y su nuevo PES 2022 que llegará en el motor gráfico Unreal Engine, del cual se tiene una gran expectativa.

Y parece que en EA Sports no buscarán innovar tanto en la jugabilidad, sino en todo lo que rodea al FIFA 22, y una reciente filtración da claras muestras de ello. Al parecer, en el FIFA 22 se incluiría por primera vez a una comentarista femenina, y sería la periodista británica Alex Scott.

Esta información llega por parte del portal especializado en FIFA, FUTZone, y lógicamente los beneficiados serán aquellos que juegen el título en inglés, donde también estarán Derek Rae y Lee Dixon como voces principales. La noticia parece ser del agrado de los fanáticos, o al menos de la gran mayoría que comentó en el tweet con la información.

¿Quién es Alex Scott?

Para quienes no la conozcan, Alex Scott fue futbolista profesional, vistió la camiseta del Arsenal por doce años en tres pasos por el club, y llegó a ser la capitana de la Selección de Inglaterra, donde se convirtió en la segunda futbolista con más partidos en el seleccionado, con 140 presencias. La otrora lateral derecho hoy en día trabaja como analista y comentarista en BBC Sports.

EA Sports quiere seguir incluyendo al fútbol femenino dentro de la franquicia FIFA

La inclusión de las mujeres en el FIFA es cada vez más notoria, algo que comenzó tímidamente con algunas selecciones femeninas dentro del juego se expandió a más de 50 seleccionados nacionales y ahora con la inclusión de una voz femenina por primera vez en la historia de los simuladores de fútbol, EA Sports quiere llevar esto al siguiente nivel.

Como mencionamos, la fuente no es oficial, por lo que el rumor podría no llegar a transformarse en realidad, aunque el historial de la cuenta no es malo para nada, y ya ha revelado información fiable sobre las novedades de estos juegos en el pasado. Aún así, habrá que esperar hasta que EA Sports decida revelar su nuevo juego de manera oficial.

